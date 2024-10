Un inquietante lupo cosmico per Halloween: la nuova immagine di ESO della Nebulosa del Lupo Oscuro

Lo Spazio riserva e riserverà ancora per moltissimo tempo grandi sorprese! Molto è stato scoperto ma ancora tanti fenomeni che avvengono nel Cosmo non sono chiari. Per riuscire a portare un po' di luce, l'essere umano ha sviluppato strumenti sempre più avanzati e complessi e nel periodo di Halloween l'ESO (Osservatorio Europeo Australe) ha voluto rilasciare una nuova immagine ad altissima risoluzione. Il soggetto è la misteriosa Nebulosa del Lupo Oscuro, una formazione cosmica che delinea sorprendentemente la silhouette di un lupo contro uno sfondo di vivaci colori spaziali.

L'eccezionale immagine, realizzata dal VLT Survey Telescope (VST) presso l'Osservatorio ESO del Paranal in Cile, vanta un'incredibile definizione di ben 283 milioni di pixel e rivela dettagli mai visti prima di questa enigmatica struttura celeste. La nebulosa, che si trova nella costellazione dello Scorpione a circa 5300 anni luce dalla Terra, occupa un'area del cielo equivalente a quattro Lune piene ed è parte di una struttura ancora più vasta denominata Gum 55.

Click sull'immagine per ingrandire

La scelta di una nebulosa con un nome così evocativo, proprio per il periodo di Halloween non è casuale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'oscurità che forma la figura del lupo non è vuoto cosmico, ma una densa nube di polvere interstellare così compatta da bloccare la luce delle stelle retrostanti. Queste nebulose oscure, pur non emettendo luce visibile, sono di grande interesse scientifico poiché spesso ospitano processi di formazione stellare. I granelli di polvere al loro interno, mentre bloccano la luce visibile, permettono il passaggio di radiazioni a lunghezze d'onda maggiori, come l'infrarosso.

L'immagine, particolarmente suggestiva, mostra come la sagoma del lupo si stagli contro uno sfondo di nubi luminose multicolori, composte principalmente da idrogeno gassoso. Queste nubi assumono caratteristiche tonalità rossastre a causa dell'eccitazione provocata dalle intense radiazioni ultraviolette emesse dalle giovani stelle che si stanno formando al loro interno.

La straordinaria fotografia è il risultato di un complesso lavoro di elaborazione di immagini acquisite in diversi momenti attraverso vari filtri cromatici, nell'ambito della VPHAS+ (VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge), un'ambiziosa campagna osservativa che ha catalogato circa 500 milioni di oggetti celesti nella Via Lattea. Il telescopio utilizzato, di proprietà dell'Istituto Nazionale di Astrofisica italiano (INAF), è equipaggiato con una fotocamera specificamente progettata per mappare il cielo meridionale in luce visibile. Per chi volesse immergersi nei dettagli dell'immagine da 283 milioni di pixel, l'ESO ha messo a disposizione un file da ben 579 MB così da cogliere ogni singola sfumatura e particolarità di questa struttura.