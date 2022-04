Un Gundam per riparare le ferrovie, l'idea giapponese in supporto dei lavoratori

La West Japan Rail Company, conosciuta in breve come JR West, in collaborazione con Nippon Signal e Human Machinery co. ha realizzato un vero e proprio robot per le riparazioni della rete ferroviaria. Si tratta attualmente di un prototipo non ancora in commercio, ma dalle grandi potenzialità per intervenire nelle aree meno accessibili della linea elettrica.

Si tratta di un robot di servizio, ovvero una macchina umanoide deputata a supportare i lavoratori nelle mansioni più noiose, ripetitive o, come in questo caso, pericolose. Come sostenuto dalla stessa azienda, infatti, l'idea è quella di "migliorare la produttività e la sicurezza", consentendo ai lavoratori umani di svolgere le proprie mansioni senza esporli a rischio di shock o altri incidenti.

Dal punto di vista estetico ricorda i tradizionali Gundam giapponesi, anche se la testa si ispira molto di più a Wall-E della Pixar. La società ha realizzato quello che è sostanzialmente un busto, il quale viene poi installato sul braccio idraulico di una gru capace di sollevarlo fino a circa 10 metri. La particolarità? È controllato completamente da remoto attraverso un visore VR.

La testa, infatti, ospita al suo interno le telecamere "stereo vision" che trasmettono le immagini in tempo reale. Naturalmente, i sensori del visore consentono di muovere la visuale liberamente semplificando la gestione del robot. Non manca infine il controller per le braccia che si muovono in simbiosi con i movimenti del pilota.

In quest'ultimo caso, uno degli aspetti più interessanti è che se una forza esterna agisce sui movimenti delle braccia robotiche, questa si riflette anche sul controller in modo da garantire un feedback immediato al pilota su ciò che accade. Pur essendo un prototipo, nel video è possibile osservare risultati piuttosto soddisfacenti per quello che è un supporto di lavoro che sarà applicato sul campo solo dal 2024.