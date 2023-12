ULA Vulcan Centaur: il primo lancio posticipato all'8 gennaio 2024, a bordo un lander lunare

La fine del 2023 avrebbe potuto riservare due lanci interessanti: l'IFT-3 di Starship per SpaceX (che difficilmente avverrà entro il 31 dicembre) e il primo lancio per ULA Vulcan Centaur per il suo test di certificazione. Fino a pochi giorni fa, la partenza di questo nuovo razzo spaziale era programmata per il 24 dicembre con un Wet Dress Reharsal (WDR) che era in corso il 10 dicembre, in tempo per il lancio alla vigilia di Natale. A causa di alcuni problemi però la partenza è stata posticipata al prossimo anno.

A riportare le problematiche è stato direttamente il Presidente e CEO della United Launch Alliance (ULA) Tory Bruno. Il dirigente ha dichiarato che "il veicolo si è comportato bene. Il sistema di terra presentava un paio di problemi (di routine) (in fase di correzione). La sequenza temporale è stata lunga, quindi non abbiamo finito del tutto. Vorrei un WDR COMPLETO prima del nostro primo volo, quindi probabilmente la vigilia di NATALE è fuori tempo. La prossima finestra per Peregrine è l'8 gennaio".

Razzo spaziale ULA Vulcan Centaur: lancio posticipato all'8 gennaio

Il primo lancio di un razzo spaziale è sempre un momento critico. I test precedenti servono a ridurre al minimo le possibilità di un fallimento ma non lo escludono del tutto. Per questo la dichiarazione di Bruno è sicuramente sensata, ma ci sono anche altre ragioni. I test di certificazione (la missione si chiama CERT-1) servono anche ad assicurarsi contratti da parte di agenzie governative che sono molto remunerativi. In particolare servono due lanci completamente riusciti per poter avere effettivamente dei contratti dal Dipartimento della Difesa (DoD) che rappresentano una fonte di guadagno notevole.

Click sull'immagine per ingrandire

Per questo i lanci CERT-1 e CERT-2 di ULA Vulcan Centaur saranno guardati con particolare attenzione non solo da chi fornisce i carichi utili ma anche da agenzie governative statunitensi (oltre che dalla United Launch Alliance). Il vettore di nuova generazione servirà a coprire molte missioni e rappresenterà il futuro di ULA e ha un'importanza strategica per l'accesso allo Spazio da parte degli USA (che difficilmente si vogliono affidare a una sola società, come SpaceX).

By popular demand, here’s a #ToryTimelapse of the successful #VulcanRocket WDR. If the wind cooperates today, we’ll mate the spacecraft back at the VIF. Next stop the Moon! pic.twitter.com/rEueo1iNe1 — Tory Bruno (@torybruno) December 20, 2023

Tornando al WDR di Vulcan Centaur, dopo aver risolto i problemi occorsi durante il primo tentativo del 10 dicembre, un secondo tentativo è stato provato il 12 dicembre. Sempre Tory Bruno ha scritto che "è andata alla grande. Gli eventi critici che volevamo dimostrare si sono verificati nominalmente e nella sequenza temporale. Il razzo spaziale Vulcan è ora in attesa del suo primo lancio (CERT1) nella prossima finestra per la Luna dell'8 gennaio".

Bisogna infatti considerare che il carico utile principale di questa missione sarà un lander lunare commerciale privato chiamato Peregrine realizzato da Astrobotic per la Peregrine Mission One (PM1) per il programma della NASA Commercial Lunar Payload Services. Il lander avrà a bordo 20 differenti carichi utili, dei quali 5 del programma della NASA. L'atterraggio dovrebbe avvenire il 23 febbraio 2024.

Questo comporta che la finestra di lancio non possa essere un qualsiasi giorno ma abbia dei limiti ben definiti per permettere di raggiungere correttamente la superficie lunare. Senza queste limitazioni il razzo avrebbe potuto essere lanciato entro il 2023 (nonostante i problemi al WDR, risolti successivamente). Il lancio avverrà dal pad SLC-41 della Cape Canaveral Space Force Station.