Stratolaunch ha effettuato un secondo test con l'aeroplano Roc e il veicolo ipersonico Talon-A

La società statunitense Stratolaunch ha completato negli scorsi giorni un secondo test con il grande aeroplano Roc e il suo veicolo ipersonico Talon-A. Le nuove prove sono fondamentali per capire se l'accoppiamento tra l'aeroplano di supporto e il veicolo è corretto prima di iniziare la campagna di lancio con i clienti che variano da società private ad agenzie governative.

Questo è il secondo test di volo che ha visto l'utilizzo del veicolo ipersonico Talon-A chiamato TA-1 mentre si è trattato del tredicesimo decollo e atterraggio per il grande aeroplano a doppia fusoliera Roc. Si tratta anche del secondo volo che ha visto Talon-A caricato con il propellente utile all'effettivo lancio (cosa che ovviamente ne modifica la massa ed esercita un maggiore stress sui sistemi di aggancio e rilascio oltre che sulla struttura dell'aeroplano).

Zachary Krevor (CEO e presidente di Stratolaunch) ha dichiarato "abbiamo raccolto dati preziosi durante il nostro primo trasporto di TA-1 nel dicembre 2023, in particolare per quanto riguarda la gestione del propellente del sistema di alimentazione di TA-1".

Il volo è avvenuto il 24 febbraio e per la prima volta è stato effettuato all'interno del Vandenberg Western Range con una durata complessiva di 4 ore e 29 minuti. L'aeroporto di decollo e atterraggio è stato il Mojave Air and Space Port in California. Secondo quanto riportato dalla società, l'obiettivo primario era quello di valutare il sistema di propulsione del veicolo ipersonico Talon-A oltre che la gestione del propellente. Un altro obiettivo era quello di verificare la telemetria dell'aeroplano Roc e del prototipo TA-1 quando collegati e garantire che possano fornire dati utili per eseguire la sequenza di lancio.