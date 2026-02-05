SpaceX sta per rimuovere il braccio di accesso dell'equipaggio dal pad LC-39A, i lanci di Crew Dragon sono spostati all'SLC-40

I prossimi lanci delle navicelle Crew Dragon avverranno esclusivamente dall'SLC-40. SpaceX sta infatti per rimuovere il braccio di accesso dell'equipaggio (CAA) dal pad LC-39A per permettere i lanci di Falcon Heavy e Starship.

Come sappiamo SpaceX sta lavorando su diversi fronti, mantenendo un'alta cadenza di lancio dei suoi razzi spaziali Falcon 9 (nonostante qualche problema), oltre a realizzare le strutture utili al lancio di Starship dal sito di Starbase in Texas e da quello del Kennedy Space Center in Florida. Il prossimo lancio di Starship è previsto per la fine di febbraio e nelle scorse ore Super Heavy Booster 19 ha superato un test di tenuta al freddo ed è pronto per proseguire l'assemblaggio.

Se il sito di Starbase avrà due pad (Pad 1 e Pad 2), attualmente al Kennedy Space Center è sorta una sola torre di lancio Mechazilla compatibile con Starship e ne sorgerà in futuro almeno un altro a poca distanza. In particolare dal Launch Complex 39A (LC-39A) saranno previsti i lanci del nuovo vettore pesante completamente riutilizzabile ma anche dei Falcon Heavy, che dovrebbero decollare nei prossimi mesi (forse a luglio 2026 per la missione Griffin-1).

Immagini di Ryan Caton (fonte)

Per questo SpaceX sta rimuovendo il braccio di accesso dell'equipaggio (CAA, Crew Access Arm) dal Launch Complex 39A puntando al lancio delle navicelle spaziali Crew Dragon solamente dal sito dello Space Launch Complex 40 (SLC-40) che si trova nella Cape Canaveral Space Force Station, poco distante. Si tratta di un momento importante in quanto dall'LC-39A erano decollate le prime Crew Dragon che avevano ridato agli USA la capacità di accesso autonomo allo Spazio dopo alcuni anni di utilizzo esclusivo delle Soyuz russe a causa della dismissione dello Space Shuttle e della mancanza di un'alternativa.

La prima missione di questo tipo è stata Demo-2 di metà 2020 con a bordo gli astronauti NASA Robert Behnken e Douglas Hurley. La scelta di non mantenere una certa ridondanza tra LC-39A e SLC-40 è legata al fatto che i lanci di Falcon Heavy potrebbero danneggiare il braccio di accesso dell'equipaggio ma anche a causa dei futuri test di Starship che potrebbero creare problemi al pad in caso di guasti. Questo ha portato la società statunitense a scegliere di rimuovere il braccio ma non a distruggerlo.

The beginning of an end of another era at the historic KSC LC-39A, as a crane was lifted in preparations for the removal of the crew access arm of the Falcon 9, as SpaceX moves all crewed launches to the nearby SLC-40.@NASASpaceflight | https://t.co/BEepgAKwKe pic.twitter.com/0SfgHvS2At  Elisar Priel (@ENNEPS) February 4, 2026

La modifica non deve preoccupare e non potrà accadere quanto visto al cosmodromo di Bajkonur, con la sospensione dei lanci di Soyuz e Progress dirette verso la ISS a causa di alcuni danni al pad di lancio (con una ripresa delle operazioni prevista tra febbraio e marzo). SpaceX potrà ripristinare in poco tempo, in caso di bisogno, il braccio e apportare le modifiche necessarie per lanciare un Falcon 9 piuttosto che un Falcon Heavy.