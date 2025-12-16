Iniziati i lavori al pad di Bajkonur per i lanci dei razzi spaziali Soyuz-2.1a, per Roscosmos bisognerà attendere febbraio 2026

Secondo quanto riportato da Roscosmos, sono iniziati i lavori al Pad 6 del cosmodromo di Bajkonur per permettere di riprendere i lanci dei razzi spaziali Soyuz. La fine dei lavori di ripristino della cabina di manutenzione è prevista per febbraio.

Roscosmos sta lavorando attivamente per risolvere diversi problemi che stanno affliggendo alcune sue missioni. Il lancio inaugurale del razzo spaziale di nuova generazione (Soyuz-5) è stato rinviato, il lancio del satellite Electro-L N°5 è stato rinviato per un problema al razzo spaziale Proton-M mentre si sta lavorando anche al ripristino del Pad 6 del Sito 31 così da riprendere i lanci dei razzi spaziali Soyuz-2.1a per portare in orbita equipaggi e cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Come sappiamo quest'ultimo problema si è verificato durante il lancio della missione Soyuz MS-28, avvenuto alla fine di novembre. Dopo alcune valutazioni ora sappiamo che Roscosmos intende ripristinare l'attività del Pad 6 entro la fine di febbraio 2026 e i lavori sono già iniziati in questi giorni. Questo dovrebbe permettere di lanciare la prima missione, Progress MS-33, che porterà dei rifornimenti a bordo della ISS. Inizialmente questa missione era prevista per il 21 dicembre 2025.

Secondo Dmitry Baranov (vice direttore generale di Roscosmos per i lanci spaziali) "secondo il programma approvato, la disponibilità per il primo lancio è la fine dell'inverno del 2026". A confermare questa indicazione è stato anche Igor Barmin (Presidente del Consiglio Pubblico dell'agenzia spaziale russa) che ha affermato "il compito è quello di montare una nuova cabina di manutenzione nel più breve tempo possibile, di condurre test in modo che il complesso di lancio sia pronto a proseguire i lanci nell'ambito del programma con equipaggio".

Alcune delle componenti necessarie a ripristinare quella zona della piattaforma di lancio sono presenti in una struttura del cosmodromo Bajkonur. La forza lavoro comprende 130 dipendenti che lavorano in due turni dalle 8 alle mezzanotte. Nella zona del pad sono arrivati 18 mezzi pesanti dedicati alla movimentazione dei carichi e si inizierà con il verniciare i componenti sostitutivi che verranno poi trasferiti nella zona di assemblaggio.

Se tutto andrà come previsto, il primo lancio sarà Progress MS-33 previsto non prima del 12 aprile 2026. Questo consentirà poi di proseguire con le missioni con equipaggio che permetteranno di non interrompere la rotazione del personale a bordo della ISS e senza dover chiedere aiuto alla NASA (con il quale prosegue lo "scambio di sedili" a titolo gratuito). Se le tempistiche verranno mantenute non ci sarà alcuna variazione per le future missioni Soyuz che non dovranno essere posticipate.