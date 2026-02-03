Problema per il secondo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX durante il lancio di satelliti Starlink

Nella giornata di ieri, il secondo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 ha avuto un problema durante il lancio di satelliti Starlink. I satelliti sono stati rilasciati correttamente ma l'ultima accensione del motore MVac non è avvenuta come previsto.

Nelle scorse settimane abbiamo riportato di come SpaceX abbia realizzato un razzo spaziale decisamente affidabile con il Falcon 9. Nel corso del 2025 sono stati 165 i lanci di questo vettore, un nuovo record per la società di Elon Musk, permettendo di portare in orbita diverse missioni per agenzie spaziali, agenzie governative, clienti internazionali e satelliti Starlink. Non tutte le missioni si concludono però come previsto.

Un esempio è la missione Starlink lanciata il 2 febbraio 2026 alle 16:47 (ora italiana) dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della base spaziale di Vandenberg in California. La maggior parte delle operazioni sono state eseguite correttamente, riuscendo a rilasciare 25 satelliti Starlink 2 mini nell'orbita predefinita. Anche il primo stadio del razzo spaziale SpaceX Falcon 9 è atterrato sulla droneship Of Course I Still Love You (OCISLY) raggiungendo il traguardo dei 31 voli e atterraggi essendo stato utilizzato per le missioni NROL-87, NROL-85, SARah-1, SWOT, Transporter-8, Transporter-9, NROL-146, Bandwagon-2, NROL-153, NROL-192, Transporter-14, Transporter-15 oltre a 19 missioni Starlink.

Problema per un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX

Il problema si è verificato invece durante una delle accensioni del motore MVac (Merlin 1D Vacuum o Merlin-1D ottimizzato per il vuoto) del secondo stadio del Falcon 9 dopo il rilascio del carico utile. Durante le operazioni (fino a quel momento nominali), lo stadio è stato oggetto di un problema prima dell'accensione del motore dedicato alla parte di deorbiting.

Questa operazioni permette di far rientrare in maniera sicura il secondo stadio del razzo spaziale così da non lasciare in orbita un detrito di dimensioni considerevoli e gestendo la zona dove potenziali frammenti potrebbero toccare il suolo. Un esempio differente è invece accaduto recentemente con il secondo stadio del razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3, rientrato in maniera incontrollata e distruggendosi in una zona sopra l'Oceano Pacifico senza causare danni.

Le cause del problema al razzo spaziale Falcon 9 sono sotto indagine da parte di SpaceX. Secondo quanto riportato, come da procedure operative, il secondo stadio è stato passivizzato scaricando le batterie e rilasciando il propellente in eccesso riducendo così i rischi in orbita e durante il rientro atmosferico. Le prime due accensioni del motore MVac sono state correttamente eseguite e quindi il guasto è avvenuto solo successivamente.

Ricordiamo che i razzi spaziali Falcon 9 prevedono il riutilizzo (se richiesto) del primo stadio mentre il secondo stadio non è mai recuperato e quindi per ogni missione c'è nuovo hardware a bordo. Uno dei limiti di lanciare così tante missioni è quello di riuscire a realizzare il numero necessario di secondi stadi utili per soddisfare le operazioni e non è la prima volta che vengono riscontrati problemi, per quanto non frequenti visto il numero di decolli.

In passato, a febbraio 2025, il secondo stadio di un Falcon 9 era rientrato in Polonia riuscendo ad arrivare fino al suolo (senza causare feriti o danni). Il problema era dovuto a una perdita di ossigeno liquido. In precedenza, a luglio 2024, un secondo stadio non era riuscito a completare la sua missione (Starlink) sempre a causa di un'anomalia legata all'ossigeno liquido portando alla distruzione di alcuni satelliti che non avevano raggiunto l'orbita pianificata.