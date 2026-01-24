SpaceX sta proseguendo i test della terza versione del razzo spaziale Starship, lancio forse a febbraio

SpaceX è impegnata su diversi fronti. In queste settimane sono proseguiti anche i test della terza versione del razzo spaziale Starship, con l'assemblaggio di Ship 39 e Super Heavy Booster 19. Il lancio potrebbe avvenire a febbraio.

SpaceX è impegnata su diversi fronti, come l'espansione della sua megacostellazione satellitare Starlink e, al contempo, siglando contratti con il Dipartimento della Guerra (DoW, in precedenza DoD) statunitense per diverse missioni. Proseguono poi le missioni cargo e con equipaggio dirette verso la ISS, lanci spaziali con i razzi spaziali Falcon 9, mentre il razzo spaziale Starship si sta avvicinando al suo prossimo lancio.

Attualmente non sono chiare le tempistiche del nuovo lancio del grande razzo spaziale riutilizzabile, ma SpaceX ha indicato diverse volte che avverrà nel primo trimestre di quest'anno un buon periodo potrebbe essere quello di febbraio. A dicembre la società di Elon Musk aveva annunciato di aver (parzialmente) assemblato Super Heavy Booster 19, dopo un problema che aveva coinvolto Booster 18, successivamente smantellato. Insieme a Booster 19 ci sarà Ship 39, in fase avanzata di assemblaggio.

SpaceX prosegue con i test di Starship

In entrambi i casi si tratterà di versioni di terza generazione che avranno diverse migliorie. Nelle intenzioni di SpaceX queste nuove versioni permetteranno per la prima volta di raggiungere l'orbita terrestre al vettore (finora sono stati voli suborbitali), recuperare una Ship grazie alla torre di lancio Mechazilla ed eseguire un trasferimento di propellente tra due Ship.

The B18.3 test article seems to have suffered a structural failure during qualification testing of the Integrated Hot Staging Ring for the V3 Booster.



It appears that it buckled beneath the common dome weld which is not ideal, considering that was not the component being tested pic.twitter.com/mocVS8CrxO — Zack Golden (@CSI_Starbase) January 21, 2026

Negli scorsi giorni, durante una prova al sito di Masseys (Starbase, Texas), il veicolo utilizzato per i test e chiamato Booster 18.3, ha avuto un problema. Non è chiaro al momento se si sia trattato di un cedimento strutturale voluto per provare i limiti del sistema oppure di un vero e propri inconveniente. Questo genere di veicoli è pensato per essere più piccolo e con meno hardware rispetto alle unità complete, questo riduce i costi e limita i danni in caso di problemi.

We only saw it for a brief moment, but the PEZ loader rolled out of Starfactory, down Highway-4 and then made a right turn onto Remedios Ave. It's likely headed for MB2 for load testing, which is exciting news for Ship 39!@NASASpaceflight | https://t.co/lHmBFkSBbB pic.twitter.com/hRNqCZ5xXn — MattZ (@wvmattz) January 22, 2026

Non conoscendo la tipologia di test in corso è difficile capire se SpaceX si sia trovata di fronte a un nuovo ostacolo in vista del prossimo lancio di Starship (Flight 12) oppure se il test sia andato come previsto e i dati raccolti saranno utili per le prove su hardware completo.

Super Heavy Booster 19 dovrebbe ricevere a breve diverse componenti tra i quali i motori Raptor 3 che voleranno per la prima volta in una missione reale, dopo gli static fire eseguiti a McGregor. Ship 39 nel frattempo ha ricevuto alla MegaBay 2 il portello del carico utile (PEZ) mentre i lavori al Pad 1 di Starbase proseguono, anche se Flight 12 dovrebbe decollare dal Pad 2 che ha una struttura un po' diversa rispetto al primo costruito (in particolare l'OLM e il deflettore di fiamma).

Work Resumes on the (Pad 1) OLM

The Starbase Pad 1 renovation project moved to the next stage, as workers dug the first holes for the rebar pilings, that will serve as support for the future flame trench and launch mount. @NASASpaceflight https://t.co/wTIGOIV9NO pic.twitter.com/V4wTEL27Fu — Elisar Priel (@ENNEPS) January 21, 2026

Ricordiamo che quest'anno (o all'inizio dell'anno prossimo) è prevista l'IPO di SpaceX che comporterà un cambiamento importante per la gestione della società. Lo scopo è quello di raccogliere finanziamenti per proseguire lo sviluppo di Starship che sarà fondamentale per portare in orbita i satelliti Starlink di terza generazione ma anche per carichi utili sempre più grandi compresi i nuovi data center spaziali per l'AI e infine per le missioni Artemis verso la Luna e Marte.