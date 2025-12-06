SpaceX: capitalizzazione di 800 miliardi di dollari? Musk smentisce. Possibile quotazione sui mercati in vista

Nei prossimi mesi SpaceX potrebbe raggiungere una capitalizzazione di 800 miliardi di dollari. Elon Musk ha smentito questa cifra ma non ha smentito invece la possibilità che la società possa quotarsi in borsa.

Nelle scorse ore si è scritto diffusamente di SpaceX e della sua capitalizzazione, che potrebbe crescere grazie a una nuova serie di investimenti. Tutto è nato da un rapporto di The Information, successivamente confermato dal WSJ, dove viene indicato come Bret Johnsen (CFO della società) avrebbe detto agli investitori della possibilità di acquistare nuove azioni portando puntando a portare la capitalizzazione di mercato fino a 800 miliardi di dollari. Questo permetterebbe a SpaceX di superare OpenAI come società privata statunitense con il maggior valore.

Attualmente la società aerospaziale di Elon Musk avrebbe una capitalizzazione intorno ai 400 miliardi di dollari e quindi raggiungere il livello del quale si parla nelle indiscrezioni sarebbe un grande risultato. Ancora più interessante è che si parla della possibilità che SpaceX possa quotarsi sul mercato con un'offerta pubblica iniziale (IPO) nel 2026.

SpaceX: aumento della capitalizzazione e possibile IPO

In generale la società sembra in ottima salute, in particolare grazie ai lanci spaziali per le agenzie governative, le agenzie spaziali e i clienti privati. Anche il mercato della connettività satellitare attraverso Starlink è molto rilevante e pronto a espandersi ulteriormente grazie all'arrivo della terza generazione (con il debutto di Starship a partire dal prossimo anno). Recentemente è emersa anche la possibilità che Starlink possa diventare un vero e proprio operatore mobile, ma piani precisi non sono stati annunciati.

Ci si aspettava una risposta da parte di SpaceX o di Elon Musk per smentire o confermare le indiscrezioni. Dopo alcune ore è stato proprio Musk a parlare, sul suo social X. Secondo quanto riportato dal miliardario "molti articoli sulla stampa affermano che SpaceX sta raccogliendo fondi per 800 miliardi di dollari, il che non è esatto. SpaceX ha un flusso di cassa positivo da molti anni e riacquista periodicamente azioni due volte l'anno per fornire liquidità a dipendenti e investitori. Gli incrementi di valutazione sono funzione dei progressi compiuti con Starship e Starlink e assicurandosi lo spettro di frequenze globale per Direct to Cell, che aumenta notevolmente il nostro possibile mercato".

Musk ha anche sottolineato come nonostante nutra simpatia per la NASA, i contratti con l'agenzia per il prossimo anno rappresenteranno meno del 5% dei ricavi della società. Molti degli introiti invece derivano da Starlink, con l'ottimizzazione delle operazioni e della fase produttiva dell'hardware. Inoltre è la diversificazione dei clienti, da quelli consumer a quelli corporate/enterprise permette di accedere a vaste risorse.

Con la concorrenza in netto ritardo, il vantaggio accumulato da SpaceX è attualmente molto ampio, sia per quanto riguarda la tecnologia dei razzi spaziali riutilizzabili (Falcon 9 e Falcon Heavy), sia per quanto riguarda la connettività satellitare. Proprio la stretta coesione tra la divisione di lanci spaziali e quella di Starlink avrebbe scoraggiato Musk a lanciare una IPO solo per questi ultimi, puntando invece a portare sui mercati l'intera azienda.

Una parte interessante dei messaggi di Musk su X è che, mentre si fa riferimento agli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione (giudicati esagerati), non è stata smentita, almeno per il momento, l'offerta pubblica iniziale per il prossimo anno. Le perplessità riguardano un futuro nel quale SpaceX dovrà rispondere agli azionisti e come questi potrebbero giudicare il piano di Elon Musk di creare una colonia marziana che porterebbe a generare ricavi solamente in un lungo periodo di tempo (con grandi rischi annessi). Quello che accadrà nei prossimi mesi sarà determinante per il futuro della società, sia in termini di sviluppo dei razzi spaziali (Starship in particolar modo) ma anche per i mercati azionari.