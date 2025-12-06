'L'UE dovrebbe essere abolita': la sparata di Musk dopo la multa a X da 120 milioni di euro

Dopo la sanzione da 120 milioni di euro da parte dell'UE a X, Elon Musk si è sfogato sulla sua piattaforma social prendendo di mira il Vecchio Continente: secondo lui l'unione dovrebbe essere abolita, per ridare sovranità ai governi nazionali.

Elon Musk contro l'Unione Europea. L'uomo più ricco del mondo ha usato il social network di sua proprietà, X, per scagliarsi contro l'Unione dopo la sanzione da 120 milioni di euro comminata a X per la violazione del Digital Services Act (DSA). Una decisione che si affianca a un'indagine separata sulle procedure adottate da X per contrastare la diffusione di contenuti illegali e manipolativi.

"L'UE dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi, in modo che i governi possano meglio rappresentare il loro popolo", ha dichiarato il patron di Tesla, SpaceX e altre società. Parole dure, che arrivano non solo dopo il provvedimento contro la sua società, ma soprattutto in un clima già teso tra Stati Uniti ed Europa.

Il vicepresidente JD Vance ha accusato Bruxelles di aver colpito X perché non avrebbe "imposto la censura", mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di "attacco alle piattaforme americane da parte di governi stranieri". Di contro, la vicepresidente della Commissione con delega al digitale, Henna Virkkunen, ha respinto ogni riferimento alla censura, sottolineando che la sanzione riguarda esclusivamente la trasparenza e che "le regole valgono per tutti coloro che operano in Europa".

La recente pubblicazione della "Strategia di sicurezza nazionale" USA, tra l'altro, sembra aver inasprito il confronto tra le due sponde dell'Atlantico, in quanto delinea un cambio di approccio verso l'Europa, ribadendo il legame strategico ma evidenziando il declino economico del continente: dal 25% del PIL globale nel 1990 al 14% attuale.

Il documento, riflettendo la visione di Trump, descrive rischi più ampi della semplice stagnazione: organismi transnazionali che limiterebbero la sovranità, politiche migratorie considerate destabilizzanti, censura, bassa natalità e perdita d'identità. Se le tendenze proseguissero, l'Europa potrebbe essere "irriconoscibile" in vent'anni.

Gli USA propongono di "aiutare" l'Europa a cambiare rotta, ridurre il peso regolatorio e competere contro potenziali avversari. Un aiuto che però appare un tentativo di rendere l'Europa sempre più subalterna per portare avanti le strategie economiche del governo USA e delle Big Tech. Non stupisce quindi il commento di Musk, abituato ad agire fuori dalle regole.

4 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Fantapollo06 Dicembre 2025, 17:08 #1
E' chiaro che gli USA di Trump ritengano UE e NATO soltanto una seccatura...
Li capisco perfettamente
giacomo_uncino06 Dicembre 2025, 17:21 #2
dovevano aggiungergli uno zero, almeno avrebbe frignato per qualcosa
rattopazzo06 Dicembre 2025, 17:24 #3
Come populista Musk fa un pò ridere i polli, figuriamoci se a qualcuno come lui non faccia comodo un ente che fa spesso gli interessi di chi detiene il denaro.
Per il resto il quasi dimezzamento del PIL rispetto al resto del mondo parla per se stesso di quanto questa Europa sia stata disastrosa...
pengfei06 Dicembre 2025, 17:42 #4
Sarei curioso di vedere a parti invertite (social europeo il cui proprietario invoca lo scioglimento degli Stati Uniti) quanto durerebbe prima di essere messo al bando da loro
Poi non ricordo sfuriate sulla libertà contro il governo di paesi dove X è bandito del tutto come Russia o Cina, classico bulletto arrogante quando sa di non subirne le conseguenze quanto vigliacco nei confronti di chi poi gliela fa pagare

