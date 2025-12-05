Starlink Mobile: SpaceX potrebbe lanciare un vero operatore telefonico nel prossimo futuro

SpaceX continua a lanciare i suoi satelliti per la connettività Internet a un ritmo impressionante arrivando a oltre 10500 unità complessivamente (delle quali poco meno di 9100 sono effettivamente funzionanti). La società di Elon Musk potrebbe però pensare a una nuova strategia dopo che da qualche tempo non si parla più di una possibile IPO per Starlink. SpaceX ha infatti registrato il marchio Starlink Mobile all'ufficio brevetti statunitense (USPTO).

Non è ancora chiaro cosa potrebbe significare questa mossa. Una delle possibilità è che in futuro Starlink Mobile possa diventare un vero e proprio operatore telefonico internazionale che sfrutterà i satelliti in orbita bassa terrestre piuttosto che le sistemi tradizionali di connessione. Come sappiamo, grazie alla funzione Direct to Cell (attualmente disponibile solo attraverso alcuni operatori), è possibile impiegare uno smartphone o un tablet senza alcuna modifica hardware o software per connettersi ai satelliti di SpaceX.

Le funzionalità sono per il momento limitate e, come scritto, non è supportata da tutti gli operatori ma solamente da alcuni. Si è trattato comunque di un primo inizio e via via saranno sempre di più i satelliti Starlink che supporteranno Direct to Cell e con l'arrivo della terza generazione (che dipenderà dall'operatività del vettore Starship) le prestazioni saranno ulteriormente incrementate.

Non ci sono informazioni particolarmente dettagliate nella pagina di registrazione del marchio Starlink Mobile lasciando quindi il dubbio sulle future mosse di Musk. Solamente poche settimane fa EchoStar e SpaceX avevano raggiunto un accordo del valore di 17 miliardi di dollari per acquisire lo spettro di frequenze di Boost Mobile.

Nella descrizione presente sul sito dell'USPTO si legge che Starlink Mobile è un marchio che si riferisce a "servizi di telecomunicazione, ovvero trasmissione bidirezionale in tempo reale di voce, audio, video e dati tramite dispositivi di telecomunicazione wireless e reti satellitari". Viene anche aggiunto che potrà esser impiegato per "servizi di comunicazione, ovvero piani di servizi di chiamata, dati e messaggistica tramite telefonia mobile wireless" e che saranno supportati una vasta gamma di dispositivi come smartphone, wearable (smartwatch e simili), tablet ma anche sistemi IoT e di domotica.

Un secondo marchio registrato sempre da SpaceX indica "Powered by Starlink". Questo potrebbe far pensare che la società abbia intenzione di espandere il brand in modo tale da essere conosciuto e riconoscibile dalle persone (anche per chi non si interessa direttamente al mondo della tecnologia). In futuro quindi potremmo vedere degli smartphone, dei tablet o altri dispositivi con questa scritta così da far capire subito al possibile acquirente che la connettività attraverso i satelliti di SpaceX è ottimizzata e garantita per quel prodotto.