Starlink Mobile: SpaceX potrebbe lanciare un vero operatore telefonico nel prossimo futuro

Starlink Mobile: SpaceX potrebbe lanciare un vero operatore telefonico nel prossimo futuro

Nel prossimo futuro SpaceX potrebbe diventare un vero e proprio operatore mobile grazie al debutto del marchio Starlink Mobile (attualmente registrato negli USA). La tecnologia Direct to Cell potrebbe essere solo l'inizio.

di pubblicata il , alle 18:27 nel canale Scienza e tecnologia
StarlinkSpaceX
 

SpaceX continua a lanciare i suoi satelliti per la connettività Internet a un ritmo impressionante arrivando a oltre 10500 unità complessivamente (delle quali poco meno di 9100 sono effettivamente funzionanti). La società di Elon Musk potrebbe però pensare a una nuova strategia dopo che da qualche tempo non si parla più di una possibile IPO per Starlink. SpaceX ha infatti registrato il marchio Starlink Mobile all'ufficio brevetti statunitense (USPTO).

starlink

Non è ancora chiaro cosa potrebbe significare questa mossa. Una delle possibilità è che in futuro Starlink Mobile possa diventare un vero e proprio operatore telefonico internazionale che sfrutterà i satelliti in orbita bassa terrestre piuttosto che le sistemi tradizionali di connessione. Come sappiamo, grazie alla funzione Direct to Cell (attualmente disponibile solo attraverso alcuni operatori), è possibile impiegare uno smartphone o un tablet senza alcuna modifica hardware o software per connettersi ai satelliti di SpaceX.

Le funzionalità sono per il momento limitate e, come scritto, non è supportata da tutti gli operatori ma solamente da alcuni. Si è trattato comunque di un primo inizio e via via saranno sempre di più i satelliti Starlink che supporteranno Direct to Cell e con l'arrivo della terza generazione (che dipenderà dall'operatività del vettore Starship) le prestazioni saranno ulteriormente incrementate.

starlink mobile

Non ci sono informazioni particolarmente dettagliate nella pagina di registrazione del marchio Starlink Mobile lasciando quindi il dubbio sulle future mosse di Musk. Solamente poche settimane fa EchoStar e SpaceX avevano raggiunto un accordo del valore di 17 miliardi di dollari per acquisire lo spettro di frequenze di Boost Mobile.

Nella descrizione presente sul sito dell'USPTO si legge che Starlink Mobile è un marchio che si riferisce a "servizi di telecomunicazione, ovvero trasmissione bidirezionale in tempo reale di voce, audio, video e dati tramite dispositivi di telecomunicazione wireless e reti satellitari". Viene anche aggiunto che potrà esser impiegato per "servizi di comunicazione, ovvero piani di servizi di chiamata, dati e messaggistica tramite telefonia mobile wireless" e che saranno supportati una vasta gamma di dispositivi come smartphone, wearable (smartwatch e simili), tablet ma anche sistemi IoT e di domotica.

Un secondo marchio registrato sempre da SpaceX indica "Powered by Starlink". Questo potrebbe far pensare che la società abbia intenzione di espandere il brand in modo tale da essere conosciuto e riconoscibile dalle persone (anche per chi non si interessa direttamente al mondo della tecnologia). In futuro quindi potremmo vedere degli smartphone, dei tablet o altri dispositivi con questa scritta così da far capire subito al possibile acquirente che la connettività attraverso i satelliti di SpaceX è ottimizzata e garantita per quel prodotto.

I migliori sconti su Amazon oggi

TCL 55V6C TV 55'' 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

299.90 Compra ora

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

549.90 Compra ora

LG SQC2 Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Soundbar Dolby Digital, Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso AUX 3,5mm, USB

112.00 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
TorettoMilano05 Dicembre 2025, 18:36 #1
muschio muschio solita volpe

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^