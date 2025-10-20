SpaceX ha raggiunto il traguardo dei 10.000 satelliti Starlink lanciati (in orbita sono circa 8600)

Recentemente abbiamo scritto di SpaceX in merito all'undicesimo lancio del razzo spaziale riutilizzabile Starship, ma la società è impegnata su diversi fronti e tra i più importanti (anche per le sue finanze) c'è quello della costruzione della grande costellazione satellitare Starlink per la connettività Internet. Nelle scorse ore è stato raggiunto l'importante traguardo dei 10.000 satelliti Starlink lanciati in orbita da quando sono iniziate le operazioni alcuni anni fa.

SpaceX ha puntato sul dispiegamento di quella che è oggi la più grande costellazione satellitare con un programma che è stato fortemente influenzato dal successo del razzo spaziale Falcon 9, che ha permesso di ridurre i costi e aumentare la cadenza di lancio in maniera sensibile (anche per altri clienti privati e governativi). Grazie a Starlink è stato possibile connettere zone remote della Terra con una connessione ad alta velocità e bassa latenza, riducendo i costi e superando di slancio i precedenti provider che sfruttavano satelliti geostazionari.

Nelle scorse ore, con due lanci dalla Florida e dalla California, sono stati portati in orbita 56 satelliti Starlink di seconda generazione (mini). Secondo quanto riportato, attualmente i satelliti lanciati da SpaceX per la sua costellazione satellitare hanno toccato quota 10.044, 8680 sono effettivamente in orbita e 8664 sono operativi. Un risultato straordinario se si pensa che le operazioni sono iniziate nel 2018 con i primi due prototipi (rientrati da tempo) mentre i lanci con una buona cadenza sono avvenuti sono nel 2019.

SpaceX e il successo dei satelliti Starlink

Come scritto sopra, poche ore fa due missioni di SpaceX (utilizzando due Falcon 9) hanno permesso di raggiungere il risultato di oltre 10.000 satelliti Starlink in orbita, nonostante il lancio avvenuto dalla California abbia tenuto gli osservatori "con il fiato sospeso" a causa di una perdita di segnale da parte del secondo stadio. In un primo momento si è pensato a un guasto che avrebbe potuto portare alla perdita del carico utile, successivamente la società ha invece confermato che la missione si è svolta correttamente portando i satelliti nell'orbita predefinita.

Watch Falcon 9 launch 28 @Starlink satellites to orbit from Florida https://t.co/EKWpwXAPP8 — SpaceX (@SpaceX) October 19, 2025

Il primo lancio è avvenuto dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il primo stadio, atterrato sulla droneship A Shortfall of Gravitas, è stato impiegato per 31 lanci (compreso quest'ultimo) supportando le missioni CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, O3B mPOWER-A, PSN SATRIA, Telkomsat Merah Putin 2, Galileo L13, Koreasat-6A e venti missioni Starlink. La seconda missione invece è decollata dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base in California. Questa è stata l'undicesima missione per il primo stadio (atterrato sulla droneship Of Course I Still Love You) che in precedenza aveva lanciato NROL-126, Transporter-12, SPHEREx, NROL-57 e ora sei missioni Starlink.

SpaceX ha inizialmente venduto il servizio Starlink come soluzione consumer per la casa per tutte quelle località dove la rete tradizionale via cavo ha una bassa copertura e/o velocità insufficiente. Successivamente la società ha ampliato la propria offerta vendendo questo genere di servizi sia a grandi società con piani corporate ma anche a compagnie aeree, compagnie di navi da crociera, yacht, camper e altro.

Watch Falcon 9 launch 28 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/10dm6hOR5M — SpaceX (@SpaceX) October 19, 2025

Questa connettività satellitare è anche stata utilizzata in scenari di guerra (come in Ucraina) o dove sono avvenuti disastri naturali. Tra le evoluzioni, oltre al passaggio dalle prime versioni alla seconda generazione, c'è stata l'introduzione della connettività intersatellitare attraverso laser e l'inizio dell'utilizzo della connessione Direct to Cell. Quest'ultima, quando supportata dall'operatore, permette di connettersi a Starlink utilizzando smartphone e tablet senza necessità di modifiche hardware o aggiornamenti software (anche se le operazioni al momento sono limitate ed è utilizzabile più per motivi di emergenza che per connettività tradizionale).

Con l'arrivo di Starship debutterà anche la terza generazione di Starlink. Questi satelliti saranno molto più grandi e con maggiore massa e quindi non possono essere lanciati dai Falcon 9. Saranno evoluti tecnologicamente e in grado di assicurare velocità superiori, supportare più utenti connessi contemporaneamente e permetteranno quindi di gestire l'incremento di utenti che ci si aspetta per i prossimi anni.