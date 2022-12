Sony Technology Exchange Fair 2022: uno sguardo alle nuove tecnologie su cui lavora Sony

Sony negli ultimi anni è tornata a mostrare con orgoglio il suo lavoro dietro le quinte e l'appuntamento della Sony Technology Exchange Fair (STEF) è sempre interessante per dare una sbirciatina a quello che bolle in pentola.

Diverse delle soluzioni tecnologiche del colosso giapponese sono sviluppate in collaborazione tra i diversi rami d'azienda, dai semiconduttori ai videogiochi, dal settore imaging a quello dell'intrattenimento cinematografico.

Sony Technology Exchange Fair 2022

Vediamo alcune delle tecnologie più interessanti messe in mostra alla Sony STEF 2022:

ToF AR SDK è un kit di sviluppo che permette di sfruttare i sensori Time of Flight integrati negli smartphone per catturare il movimento di mani e volto. Si tratta di una tecnologia non influenzata dal livello di illuminazione dell'ambiente, a differenza dei classici sensori fotografici, e funziona anche al buio. I moduli ToF, infatti, sfruttano un emettitore di impulsi luminosi, a cui è accoppiato un sistema di rilevazione che misura il tempo di volo (e quindi la distanza) su ogni pixel. ToF AR SDK vuole essere uno strumento per sviluppatori per aggiungere nuovi metodi di interfaccia, ma è utilizzabile anche per il riconoscimento ambientale e per l'uso della realtà aumentata, ricostruendo in 3D l'ambiente attorno all'utente.

VX -Viewing eXperience- è invece un sistema studiato per riconoscere il feedback di un audience in tempo reale, tramite le espressioni facciali, la rilevazione del battito cardiaco e l'audio in sala. Tutti i dati vengono anonimizzati per l'analisi e Sony garantisce che la soluzione sia rispettosa della privacy. Si tratta di una tecnologia utile per valutare advertising ed eventi, ma anche per avere un riscontro dell'effettivo gradimento di film proiettati in sala. Il sistema è già stato utilizzato assieme ad altri sistemi di feedback in Sony Picture e Sony Entertainment per la valutazione preliminare di pellicole e videogiochi.

Artist Portal è una soluzione dedicata al mondo dello streaming musicale che, rispetto agli attuali sistemi che possono impiegare mesi per remunerare gli artisti, riesce a generare pagamenti in tempo reale in base agli ascolti, accorciando così i tempi per gli artisti per vedere il frutto economico del loro lavoro.

AI Deep Generative Model è un sistema basato sull'intelligenza artificiale che può essere applicato a diversi campi. Può, ad esempio, pulire in modo molto efficace immagini dal rumore e tracce audio dal rumore di fondo e dai riverberi. Non solo, può anche creare da zero immagini, suoni e video.

Le tecnologie di Raytracing e un motore di simulazione fisica in tempo reale sono invece alla base di Virtual Surgery Experience, un sistema pensato per allenare i chirurghi virtualmente. Rispetto ad altri sistemi non offre solo un'esperienza visuale, ma anche le sensazioni tattili. In questo modo il chirurgo può 'sentire' la resistenza durante il taglio di un vaso sanguigno oppure la consistenza dei tessuti molli. La tecnologia è utilizzabile anche per interagire in modo 'fisico' con il digital twin di oggetti meccanici, anche in ambito educational.

MapRay è invece un sistema che permette di creare riproduzioni realistiche del mondo basandosi sui dati delle mappe. Anche in questo caso gli utilizzi possono essere diversi: il metaverso e i videogiochi, ma anche applicazioni professionali. Il sistema è stato usato anche da Star Sphere Project per simulare in anticipo e virtualmente le missioni del satellite, che punta a rendere le riprese satellitare alla portata di tutti.

Hawk-eye Innovations si occupa invece di tecnologie di imaging applicate allo sport. Grazie a un sistema di telecamere sparse per lo stadio SkeleTrack è in grado di riprendere palla e giocatori durante una partita e ricostruire un modello digitale di tutto il match. Il sistema è già usato in Serie A per visualizzare anche le tattiche con il sistema HawkVision che fa vedere un modello 3D senza le limitazioni di una videocamera con angolo fisso, con la possibilità di navigare varie visualizzazioni, praticamente da ogni angolo.

Il sistema può avere quattro utilizzi principali. Il primo è l'assistenza alla terna arbitrale con una rilevazione super precisa del fuorigioco, utile per le decisioni al VAR. Inoltre, e questo lo vediamo già in azione, permette di ricreare un modello 3D delle azioni, con arricchimento di dati, quali la velocità di palla e giocatori e l'altezza dei salti nel caso dei colpi di testa. Il terzo utilizzo è quello dell'analisi delle performance dei singoli giocatori. L'ultimo è la visione del gioco dal punto di vista del giocatore, oppure seguendo di continuo posizione della palla. Il sistema permette di rivedere un match come si fa in Fifa.

Spatial Reality Display è poi un particolare monitor che permette vedere le ricostruzioni grafiche in 3D senza l'utilizzo di occhialini, grazie a un sistema di telecamere e tracciamento degli occhi.