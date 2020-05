Siemens svela la nuova turbina eolica offshore: fino 15 MW e rotore da ben 222 m di diametro

Siemens, precisamente la divisione Gamesa Renewable Energy, ha annunciato l'arrivo di una nuova turbina eolica destinata ad impianti offshore, ovvero installati in mare lontano dalla costa, con una potenza nominale di ben 14 MW.

Questo nuovo generatore di energia elettrica va a sostituire il precedente top di gamma da 11 MW mettendo in mostra un rotore da ben 222 m di diametro, con pale lunghe 108 realizzate in un unico elemento e, una volta installate nella classica formazione a tre con sfasamento di 120°, saranno in grado di coprire un'area ventilata di 39.000 metri quadrati l'equivalente di 5,5 campi da calcio regolamentari.

Il nome in codice di questa turbina è semplicemente SG 14-222 DD, in virtù dei dati di potenza e diametro, sarà disponibile in commercio nel corso del 2024, ma un primo prototipo dovrebbe essere installato già il prossimo anno; oltre a garantire un aumento di produzione superiore del 25%, rispetto il modello da 11 MW, sarà in grado di gestire per brevi periodi una potenza fino 15 MW andando a sfruttare maggiormente i fenomeni ventosi intensi ma di breve durata.

“Fornire energia pulita in modo sicuro e sostenibile per i nostri clienti è al centro di tutto ciò che facciamo. Il nuovo SG 14-222 DD aiuta tutti noi a compiere passi da gigante per proteggere e preservare il nostro pianeta. L'installazione di una sola un'unità eviterà circa 1,4 milioni di tonnellate di CO2 rispetto alla generazione di energia a carbone nel corso della sua prevista durata di 25 anni" ha dichiarato Andreas Nauen amministratore delegato del settore unità offshore per Siemens Gamesa.





Clicca per ingrandire

Un elemento di elevata potenza con un impatto ambientale veramente ridotto ai minimi termini, in grado di fornire, per ogni unità installata, la copertura del fabbisogno energetico annuo di circa 18.000 famiglie europee; per maggiori informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa turbina SG 14-222 DD e seguire la pagina Facebook di Siemens Gamesa Renewable Energy per restare aggiornati su tutte le novità dell'azienda.