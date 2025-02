Ship 34 ha eseguito uno static fire di lunga durata, SpaceX sempre più vicina al lancio di Starship

Solo pochi giorni fa avevamo riportato dell'esecuzione di uno static fire di Super Heavy Booster 15 che sarà impiegato per l'ottavo lancio di Starship nei prossimi giorni (o prossime settimane, sicuramente non prima del 24 febbraio). SpaceX vuole farsi trovare pronta per quando l'FAA rilascerà la nuova licenza e quindi si potrà procedere con le operazioni di lancio. Nelle scorse ore la società ha eseguito anche lo static fire di Ship 34, necessario per eseguire i test delle varie componenti e delle modifiche rispetto a Ship 33 utilizzata durante il settimo volo e che ha avuto più di qualche problema.

Starship long-duration static fire ahead of the eighth flight test pic.twitter.com/KJmSKdxDCC — SpaceX (@SpaceX) February 12, 2025

A differenza di altri test di questo tipo, la durata nella zona di test di Masseys (sempre a Boca Chica/Starbase) è stata di circa un minuto. Si tratta di una durata superiore di gran lunga ad altri static fire ed è stata necessaria per provare tutte le modifiche che sono state effettuate per migliorare l'affidabilità rispetto al precedente lancio di Starship.

Come riportato da SpaceX su X "il test prolungato di accensione dei motori ha messo alla prova il nuovo hardware e ha portato i sei motori Raptor attraverso più livelli di spinta per ricreare diverse condizioni viste all'interno del sistema di propulsione durante il volo. I dati del test servono per valutare gli aggiornamenti dell'hardware e del profilo di volo di Ship prima del prossimo lancio".

Ship 34 è la seconda unità di seconda generazione che è stata completata da SpaceX per i lanci di prova di Starship e, dopo lo static fire, è stata riportata alla sede produttiva per verificare i componenti. Nel frattempo a Starbase sono state distrutte (per recuperare parte del materiale) Ship 26, nota per non avere i flap, e Ship 32, un esemplare di vecchia generazione. Ricordiamo che attualmente questo vettore è ancora in fase prototipale e molto potrebbe cambiare prima dell'inizio delle missioni operative.

L'ottavo volo di Starship dovrebbe essere simile a quello che era stato programmato per il settimo (e non concluso correttamente). Super Heavy Booster 15 cercherà di essere "catturato al volo" da parte di Mechazilla come accaduto per Booster 14. Ship 34 proseguirà il suo viaggio suborbitale verso le coste dell'Australia dove ammarerà nell'Oceano Indiano. Durante la fase di coasting verrà eseguita una riaccensione di un motore Raptor 2 atmosferico e il rilascio dei mockup di satelliti Starlink di terza generazione. Se questo volo verrà completato come da programma, a partire dal nono sarà possibile eseguire la doppia cattura di Ship e Super Heavy grazie al completamento di Pad B che si affiancherà a Pad A nelle operazioni di lancio.