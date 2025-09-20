Roscosmos: la capsula Bion-M2 è rientrata, 10 topi su 75 sono morti, i dati sono in salvo

Nelle scorse ore Roscosmos ha annunciato che la capsula spaziale Bion-M2 è rientrata dopo 30 giorni passati nello Spazio. 10 topi su 75 sono morti ma i dati degli esperimenti sono in salvo e contribuiranno allo sviluppo del programma spaziale.

Il 20 agosto è stata lanciata la capsula Bion-M2 da parte di Roscosmos grazie a un razzo spaziale Soyuz-2.1b. La navicella è stata posizionata in un'orbita circolare a circa 380 km di quota con inclinazione di 96,63°, parametri simili a quelli che verranno impiegati per la futura stazione spaziale russa ROS (Russian Orbital Station). Nelle scorse ore, come previsto, la capsula è rientrata sulla Terra portando con sé il suo prezioso carico scientifico dopo aver passato un mese nello Spazio.

All'interno della capsula russa Bion-M2 erano presenti 75 topi da laboratorio, 1500 moscerini, formiche, funghi, piante di vario genere, semi di diverse specie, alghe, microrganismi e cellule staminali sia animali che umane. Questi organismi e cellule sono stati impiegati per raccogliere dati sui potenziali danni da radiazioni che potrebbero subire i futuri cosmonauti a bordo di ROS (ma anche durante missioni verso lo Spazio profondo, come la Luna e Marte).

Rientrata la capsula russa Bion-M2 dopo 30 giorni nello Spazio

Secondo quanto riportato la capsula è atterrata nella regione di Orenburg. I primi rapporti indicano come 10 dei 75 topi presenti a bordo siano morti, le cause sono in fase di accertamento. Oleg Orlov (direttore dell'Istituto per i problemi biomedici dell'Accademia Russa delle Scienze) ha dichiarato che le cause potrebbero essere diverse, anche "perché si tratta di topi maschi, animali aggressivi, con complessi conflitti intragruppo". I 75 topi erano suddivisi in diverse sezioni e monitorati sia tramite sensori che videocamere.

Sempre stando alle informazioni i topi erano suddivisi in gruppi per sperimentare il farmaco Omevaxsolone. Un gruppo presentava topi senza alterazioni genetiche (gruppo di controllo), un gruppo aveva il gene Nrf2 non funzionante correttamente ma senza farmaco e un gruppo invece aveva un'alterazione a quel gene ma è stato sottoposto al trattamento con il farmaco. Il gene Nrf2 regola un sistema di protezione contro lo stress ossidativo che a sua volta può essere influenzato dal Omevaxsolone.

In questi 30 giorni in orbita sono stati condotti più di trenta esperimenti su organismi, microorganismi e cellule staminali. I risultati potrebbero essere rivelati nei prossimi mesi. Interessante notare come la discendenza dei moscerini della frutta (Drosophila) presenti a bordo della capsula Bion-M2 saranno poi inviati in una futura spedizione sulla Stazione Spaziale Internazionale per proseguire gli studi.

Questi moscerini della frutta erano discendenti di altri che erano già stati a bordo della ISS. Quelli che torneranno nello Spazio dovrebbero essere la quattordicesima generazione. Questa scelta esporrà il loro genoma sia all'interazione con la microgravità sia con le radiazioni spaziali così da determinarne i cambiamenti nel fenotipo. La scelta dei moscerini della frutta non è casuale. Di questi insetti si conosce molto bene il genoma, sono di piccole dimensioni e con poche esigenze di mantenimento e si riproducono velocemente così da mostrare rapidamente le potenziali alterazioni.

Con la conclusione della missione Bion-M2 si guarda ora al prossimo lancio di questo tipo che avverrà però tra qualche anno (non prima del 2030). Secondo quanto riportato in quel caso verrà scelta una quota superiore che dovrebbe toccare gli 800 km per sperimentare condizioni ancora più critiche per quanto riguarda l'esposizione alle radiazioni.