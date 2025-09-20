Blue Origin mostra uno spettacolare video della missione spaziale suborbitale NS-35

Negli scorsi giorni Blue Origin ha completato la missione suborbitale NS-35 grazie a un vettore New Shepard. A bordo non era presente un equipaggio ma solo esperimenti scientifici. Jeff Bezos ha condiviso un bellissimo video dell'evento.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nel recente passato Blue Origin (società di Jeff Bezos) è impegnata su diversi fronti. Per esempio sta proseguendo lo sviluppo di Blue Alchemist oltre alla creazione di un orbiter per le comunicazioni dedicato a Marte mentre proseguono i test per il suo vettore pesante New Glenn e le missioni suborbitali di New Shepard. Proprio quest'ultimo ha compiuto una missione (NS-33) alla fine di giugno, per poi proseguire con una (NS-34) all'inizio di agosto che ha portato nello Spazio per pochi minuti, ma non in orbita, un equipaggio composto da sei persone.

L'ultima missione di Blue Origin New Shepard è avvenuta due giorni fa. NS-35 ha portato nello Spazio, seguendo il solito profilo di volo, oltre 40 esperimenti della NASA, di istituti di ricerca, di studenti e di società private. Non era presente alcun equipaggio a bordo ma questo lancio ha comunque permesso di far progredire la ricerca scientifica. Con NS-35 sono oltre 200 i carichi utili inviati nello Spazio con questo vettore e questa capsula mostrando un'interessante cadenza di lancio e costi limitati rispetto ad altre soluzioni simili (come quelle di Virgin Galactic).

Todays NS-35 mission brings the total number of payloads aboard New Shepard to over 200, including science, research, and educational experiments. Proud to expand mission opportunities for our customers to rapidly test technologies and conduct groundbreaking research. And a https://t.co/Ggr7L4EbE4 pic.twitter.com/zOwALg91Eg — Dave Limp (@davill) September 18, 2025

Nelle scorse ore proprio Jeff Bezos, attraverso il suo account X ufficiale, ha pubblicato per la prima volta un video che mostra il momento della separazione tra la capsula e il razzo spaziale New Shepard da una prospettiva decisamente spettacolare e a oltre 100 km di quota.

Come spiegato da Bezos, quella che sembra essere "una bolla" è in realtà la giunzione tra le due lenti a 180° della fotocamera in volo libero che creano quel particolare effetto visivo. Questo espediente permette di creare un certo interesse intorno a queste missioni (dopo le critiche ricevute in passato per la missione "tutta al femminile"). Grazie a questo genere di missioni Blue Origin può finanziare anche lo sviluppo di hardware complesso come i lander lunari, i razzi spaziali pesanti e altre tipologie di tecnologie evolute.

What a view. From our new free flying camera  deployed on yesterdays New Shepard mission. (The bubble is the seam between two 180 degree lenses.) pic.twitter.com/X6nX5vz2YT — Jeff Bezos (@JeffBezos) September 20, 2025

I dati ufficiali della missione NS-35 riportano un decollo avvenuto alle 15:00 del 18 settembre (ora italiana) dal Texas. La quota massima raggiunta sia per la capsula che per il razzo spaziale è pari a 105 km mentre l'ora di atterraggio della capsula è stata alle 15:10'14" con una durata della missione di 10'14" (in linea con quelle avvenute in precedenza). Blue Origin ha riportato come questa sia stata la dodicesima e ultima missione della RSS H.G. Wells Crew Capsule che ora verrà ritirata lasciando spazio a hardware più recente.