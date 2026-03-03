Roscosmos ha annunciato il ripristino del pad di lancio delle Soyuz 2.1a a Baikonur, si torna a volare verso la ISS

Nelle scorse ore Roscosmos ha annunciato ufficialmente che è stato completato il ripristino del pad del sito di lancio 31 destinato ai razzi spaziali Soyuz 2.1a al cosmodromo di Baikonur da dove partono le navicelle verso la ISS.

Alla fine di novembre dello scorso anno un problema durante il lancio della missione Soyuz MS-28 aveva comportato la distruzione di un componente fondamentale per le operazioni dal Pad 6 del Sito 31 del cosmodromo di Baikonur. Questo inconveniente aveva fatto posticipare la missione Progress MS-33 prevista per la fine dell'anno scorso e che avrebbe dovuto consegnare materiale di vario genere (comprese provviste e regali di Natale per i cosmonauti).

A causa delle scelte strategiche di Roscosmos quello è l'unico pad di lancio attivo per lanciare vettori Soyuz 2.1a compatibili con le capsule Soyuz e Progress destinate alla Stazione Spaziale Internazionale. Per questo la NASA e Roscosmos stavano cercando soluzioni per assicurare il giusto ricambio e le condizioni di sicurezza a bordo della ISS facendo anche un inventario di ciò che era disponibile a bordo.

I lavori sono iniziati intorno alla metà di dicembre 2025 anche se le condizioni invernali avverse hanno rallentato le operazioni. In queste ore Roscosmos ha annunciato che le riparazioni al Pad 6 del Sito 31 di Baikonur sono state completate e si attende ora il primo lancio di una capsula Progress per validarle.

Roscosmos ha completato i lavori al pad di Baikonur

Nella nota dell'agenzia spaziale russa si può leggere che "al complesso di lancio, sono stati completati i lavori per l'installazione di nuove attrezzature della cabina di manutenzione. Più di 150 dipendenti di JSC TSENKI (parte di Roscosmos) e rappresentanti di quattro organizzazioni hanno eseguito le operazioni di installazione pianificate nel più breve tempo possibile - poco più di 2 mesi. Durante il lavoro, è stato realizzato un metodo speciale di installazione per l'installazione di forme longitudinali e trasversali attraverso il deflettore di fiamma".

Le operazioni sono state complesse ma parte del tempo è stato risparmiato grazie alla presenza di strutture già costruite (ma da assemblare) in un magazzino vicino. Se fosse stato necessario costruire ex novo quelle parti il tempo necessario sarebbe stato decisamente più lungo e il lavoro più impegnativo (si tratta di componenti che risalgono agli anni '70).

In poco più di due mesi sono stati preparati e verniciati 2350 m² di strutture, diverse parti sono state sostituite comprese le componenti elettriche. Nelle ultime fasi sono state eseguite anche le prime verifiche per assicurarsi che il primo lancio possa essere eseguito in sicurezza (pur non avendo equipaggio).

Roscosmos ha dichiarato che una delle parti più complicate è stata inserire le strutture metalliche della cabina all'interno dello spazio del deflettore di fiamma considerando che si tratta di parti in metallo di 19 metri di lunghezza e 17 tonnellate di peso.

Ora che la struttura del Pad 6 del Sito 31 del cosmodromo di Baikonur sembrerebbe essere tornata operativa, il primo lancio è previsto per il 22 marzo. A bordo della capsula Progress MS-33 ci saranno circa 2,5 tonnellate di carico utile per la Stazione Spaziale Internazionale compreso del propellente per il rifornimento, acqua e cibo per l'equipaggio.

Dmitry Bakanov (a capo dell'agenzia spaziale) che ha dichiarato "ieri, il processo di ripristino della cabina per il sito di lancio 31 è stato completato. Questo pad è progettato per le missioni con equipaggio. A partire da domani, iniziamo i preparativi per il lancio della navicella cargo Progress, prevista per il 22 marzo. Abbiamo promesso di farlo (ripristinare la cabina di manutenzione) entro la fine dell'inverno, e abbiamo rispettato la scadenza".