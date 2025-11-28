A causa di un problema durante il lancio di Soyuz MS-28, la Russia non potrà lanciare equipaggi verso la ISS per mesi

Durante il lancio della missione Soyuz MS-28 (con a bordo due cosmonauti e un astronauta) il pad di lancio è stato danneggiato. Questo problema non permetterà alla Russia di lanciare missioni Soyuz e Progress verso la ISS per mesi.

pubblicata il
Alle 10:27 del 27 novembre (ora italiana) è decollata dallo spazioporto di Baykonur la missione Soyuz MS-28 con a bordo i cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev oltre all'astronauta NASA Chris Williams (presente per via dello "scambio di sedili" tra Roscosmos e NASA). Il razzo spaziale Soyuz-2-1a è decollato dal Sito 31/6 senza apparenti problemi portando l'equipaggio in orbita e permettendo il docking con il modulo Rassvet della Stazione Spaziale Internazionale alle 13:34.

soyuz ms-28

Nonostante il decollo sia avvenuto correttamente per quanto riguarda il razzo spaziale (ben collaudato dopo moltissime missioni), le strutture di terra hanno subito un danno importante mentre nessuna persona è rimasta ferita. In particolare è andata distrutta la cabina di manutenzione che si trova sotto il vettore prima del decollo per permettere al personale di effettuare le ultime operazioni e che viene ritirata e posizionata in una struttura protetta che si trova sotto al pad così da non venire investita dai getti dei motori.

Soyuz MS-28: dopo il lancio problemi al pad

A causa di un motivo ancora da chiarire (potrebbe trattarsi di un errore umano o di un cedimento), il sistema di bloccaggio che doveva tenere in posizione la cabina di manutenzione (una struttura metallica pesante diverse tonnellate) non ha funzionato correttamente. Il risultato è stato che i gas espulsi dal razzo spaziale Soyuz-2-1a hanno fatto muovere questo sistema facendolo cadere per diversi metri dal deflettore di fiamma. Attualmente sembra improbabile che il sistema possa essere recuperato e dovrà essere ricostruito.

Roscosmos ha precisato nel comunicato stampa che "il sito di lancio è stato ispezionato, come avviene ogni volta dopo il lancio di un razzo spaziale. Sono stati rilevati danni a diversi elementi della rampa di lancio. Tali danni possono manifestarsi dopo il lancio, quindi un'ispezione di questo tipo è obbligatoria nella prassi internazionale. Le condizioni del complesso di lancio sono attualmente in fase di valutazione".

soyuz ms-28

Immagine della struttura danneggiata (fonte)

L'agenzia spaziale russa ha poi aggiunto che "tutti i pezzi di ricambio necessari sono disponibili per il ripristino e il danno verrà riparato nel prossimo futuro". Secondo indiscrezioni e alcune analisi preliminari, per ripristinare la cabina di manutenzione dopo la sua distruzione durante il lancio di Soyuz MS-28 sarebbero necessari dai 3 ai 6 mesi (per i più pessimisti invece fino a 2 anni).

Per quanto Roscosmos abbia diversi pad di lancio in diversi spazioporti solo il Sito 31/6 è abilitato a lanciare missioni con equipaggio e missioni cargo (rispettivamente Soyuz e Progress) verso la Stazione Spaziale Internazionale. Certificare altri pad potrebbe essere ben più dispendioso sia in termini di tempo che monetario. Il 21 dicembre sarebbe dovuta partire la missione Progress MS-33 utilizzando proprio lo stesso pad coinvolto nel problema. All'interno della navicella cargo, oltre a diversi rifornimenti, dovrebbero essere presenti anche i regali di Natale per i cosmonauti. Questa missione probabilmente sarà rinviata a data da definire.

1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ginopilot28 Novembre 2025, 22:17 #1
Perché ostinarsi a parlare di astronauti e cosmonauti quando sono la stessa cosa?

