A causa di un problema durante il lancio di Soyuz MS-28, la Russia non potrà lanciare equipaggi verso la ISS per mesi

Durante il lancio della missione Soyuz MS-28 (con a bordo due cosmonauti e un astronauta) il pad di lancio è stato danneggiato. Questo problema non permetterà alla Russia di lanciare missioni Soyuz e Progress verso la ISS per mesi.

Alle 10:27 del 27 novembre (ora italiana) è decollata dallo spazioporto di Baykonur la missione Soyuz MS-28 con a bordo i cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev oltre all'astronauta NASA Chris Williams (presente per via dello "scambio di sedili" tra Roscosmos e NASA). Il razzo spaziale Soyuz-2-1a è decollato dal Sito 31/6 senza apparenti problemi portando l'equipaggio in orbita e permettendo il docking con il modulo Rassvet della Stazione Spaziale Internazionale alle 13:34.

Nonostante il decollo sia avvenuto correttamente per quanto riguarda il razzo spaziale (ben collaudato dopo moltissime missioni), le strutture di terra hanno subito un danno importante mentre nessuna persona è rimasta ferita. In particolare è andata distrutta la cabina di manutenzione che si trova sotto il vettore prima del decollo per permettere al personale di effettuare le ultime operazioni e che viene ritirata e posizionata in una struttura protetta che si trova sotto al pad così da non venire investita dai getti dei motori.

Soyuz MS-28: dopo il lancio problemi al pad

A causa di un motivo ancora da chiarire (potrebbe trattarsi di un errore umano o di un cedimento), il sistema di bloccaggio che doveva tenere in posizione la cabina di manutenzione (una struttura metallica pesante diverse tonnellate) non ha funzionato correttamente. Il risultato è stato che i gas espulsi dal razzo spaziale Soyuz-2-1a hanno fatto muovere questo sistema facendolo cadere per diversi metri dal deflettore di fiamma. Attualmente sembra improbabile che il sistema possa essere recuperato e dovrà essere ricostruito.

Roscosmos has launched the Soyuz MS-28 mission onboard a Soyuz 2.1a rocket from Site 31/6 in Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan.

Onboard were Two Roscosmos Cosmonauts as well as a NASA Astronaut heading for a six month mission aboard the International Space Station. https://t.co/YJ4UQrXjni pic.twitter.com/YZjzfXbk05 — Elisar Priel (@ENNEPS) November 27, 2025

Roscosmos ha precisato nel comunicato stampa che "il sito di lancio è stato ispezionato, come avviene ogni volta dopo il lancio di un razzo spaziale. Sono stati rilevati danni a diversi elementi della rampa di lancio. Tali danni possono manifestarsi dopo il lancio, quindi un'ispezione di questo tipo è obbligatoria nella prassi internazionale. Le condizioni del complesso di lancio sono attualmente in fase di valutazione".

Immagine della struttura danneggiata (fonte)

L'agenzia spaziale russa ha poi aggiunto che "tutti i pezzi di ricambio necessari sono disponibili per il ripristino e il danno verrà riparato nel prossimo futuro". Secondo indiscrezioni e alcune analisi preliminari, per ripristinare la cabina di manutenzione dopo la sua distruzione durante il lancio di Soyuz MS-28 sarebbero necessari dai 3 ai 6 mesi (per i più pessimisti invece fino a 2 anni).

⚡️BREAKING: Russia has suddenly lost access to space



An accident at Baikonur has effectively deprived Russia of the ability to launch humans into space for the first time in 60 years.



During the launch of the Soyuz MS-28, the service tower collapsed at launch pad 31.



This is… pic.twitter.com/mGQv2c3xoh — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Per quanto Roscosmos abbia diversi pad di lancio in diversi spazioporti solo il Sito 31/6 è abilitato a lanciare missioni con equipaggio e missioni cargo (rispettivamente Soyuz e Progress) verso la Stazione Spaziale Internazionale. Certificare altri pad potrebbe essere ben più dispendioso sia in termini di tempo che monetario. Il 21 dicembre sarebbe dovuta partire la missione Progress MS-33 utilizzando proprio lo stesso pad coinvolto nel problema. All'interno della navicella cargo, oltre a diversi rifornimenti, dovrebbero essere presenti anche i regali di Natale per i cosmonauti. Questa missione probabilmente sarà rinviata a data da definire.