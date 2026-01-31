Roscosmos Amur: il razzo spaziale riutilizzabile russo debutterà non prima del 2030

Secondo quanto riportato da un dirigente di Roscosmos, il razzo spaziale riutilizzabile russo Amur-LNG potrebbe debuttare dopo il 2030. Il progetto è in forte ritardo e le tempistiche sono ancora incerte.

I razzi spaziali riutilizzabili (parzialmente o completamente) sono il futuro. Lo ha dimostrato SpaceX con il Falcon 9 mentre ora sta cercando di far evolvere il progetto con Starship. Quest'anno è anche previsto il debutto di Neutron di Rocket Lab oltre a modelli cinesi che vedranno il primo lancio o un incremento della cadenza delle missioni. Europa e Russia sono rimasti indietro ma stanno cercando di recuperare il terreno. La prima con il programma Themis o grazie a nuove realtà mentre Roscosmos sta guardando ad Amur-LNG.

Del razzo spaziale riutilizzabile Amur-LNG si sta parlando da diverso tempo. Alcuni dettagli erano emersi nel 2020 e il progetto ha lentamente preso forma (quantomeno sulla carta) nel corso degli anni. Roscosmos però non ha attualmente abbastanza fondi da dedicare a questo modello che potrebbe debuttare tra diversi anni mentre l'agenzia spaziale russa (e i suoi partner, come Progress RCC) guardano anche a vettori tradizionali per aggiornare la flotta.

Secondo quanto riportato di recente, Amur-LNG potrebbe vedere il suo primo lancio non prima del 2030. Ad annunciarlo è stato Dmitry Baranov (vice direttore generale di Roscosmos) in una sessione plenaria delle Letture accademiche sulla cosmonautica in memoria di Sergei Korolev.

I lanci di questo vettore riutilizzabile sono previsti dal cosmodromo di Vostochny. Amur-LNG utilizzerà come propellenti metano e ossigeno liquidi. Alla base potrebbero essere presenti cinque motori RD-0169 fino a 10,5 tonnellate (recuperando il primo stadio) o 13,6 tonnellate se il primo stadio non è recuperato. Inizialmente Roscosmos punta a riutilizzare il primo stadio fino a dieci volte, ma potrebbe arrivare a oltre 50 nel corso del tempo.

Un debutto dopo il 2030 potrebbe essere comunque ottimistico. Amur-LNG potrebbe soffrire, come per altri progetti, di ritardi e problematiche tecniche che spingeranno la sua operatività più avanti di alcuni anni. Inoltre bisognerà considerare che la cadenza di lancio sarà un fattore determinante per avere un progetto di successo.