Rocket Lab prosegue l'assemblaggio del nuovo razzo spaziale riutilizzabile Neutron

La società neozelandese-statunitense Rocket Lab sta proseguendo i test e l'assemblaggio del nuovo razzo spaziale riutilizzabile Neutron che debutterà nel 2026. I fairing e la parte superiore del vettore sono ora in Virginia.

Nelle scorse settimane avevamo riportato dei progressi nei test verso l'operatività del razzo spaziale riutilizzabile Neutron di Rocket Lab. La società neozelandese-statunitense punta a incrementare la sua capacità di lancio affiancando questo vettore medio al vettore leggero Electron, che sta svolgendo da anni un buon lavoro. Ora ci sono alcune novità.

Secondo quanto riportato da Rocket Lab, si sta cercando di qualificare i sistemi e le strutture di terra prima del lancio inaugurale dalla Virginia (Wallops), previsto per il 2026. In particolare si sono svolti dei test di qualificazione del serbatoio del primo stadio negli scorsi giorni che hanno portato alla sua rottura durante l'analisi della pressione idrostatica.

La società ha aggiunto che "i guasti dei test non sono rari durante il test di qualificazione. Testiamo intenzionalmente le strutture ai loro limiti per convalidare l'integrità strutturale e i margini di sicurezza per garantire che i requisiti solidi per un lancio di successo possano essere comodamente soddisfatti". La rottura del serbatoio non ha causato danni significativi alla struttura di test mentre il serbatoio del primo stadio che andrà a sostituire quello distrutto è già in fase di produzione.

Hungry Hippo is safely delivered and unwrapped inside Neutron's Assembly & Integration Complex in Virginia. Next up: checkouts before onsite testing. #grwm #unboxingvideo pic.twitter.com/CGIId4uoH3 — Rocket Lab (@RocketLab) January 29, 2026

Nel frattempo Rocket Lab sta trasportando altri componenti verso il sito di integrazione e lancio. In particolare all'interno delle strutture della società è arrivata una parte dello stadio superiore che comprende anche i fairing che sono stati soprannominati "Hungry Hippo" a causa della loro forma quando sono aperti.

Nel sito Neutron Assembly and Integration Complex di Rocket Lab a Wallops Island in Virginia gli ingegneri e i tecnici completeranno l'ispezione e si prepareranno a ulteriori test prima del lancio, che avverrà dal Launch Complex 3 (i primi due LC sono in Nuova Zelanda).

Rocket Lab sottolinea che Neutron sarà il più grande razzo spaziale riutilizzabile realizzato in materiale composito (a base di fibra di carbonio). Questo permetterà di portare fino a 13 tonnellate in orbita bassa terrestre. Ricordiamo che una delle particolarità del vettore è che i fairing rimarranno attaccati alla parte superiore del primo stadio e saranno quindi riutilizzabili (senza doverli recuperare dal mare come SpaceX con i Falcon 9). Il secondo stadio è invece completamente nascosto all'interno del primo stadio e viene rilasciato dopo una rapida apertura dei fairing.