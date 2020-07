Paesaggi di Marte: un nuovo video 4K sfruttando le foto dei rover

Non si tratta di un progetto realizzato direttamente dalla NASA, ma quello che hanno creato i ragazzi di ElderFox Documentaries è decisamente spettacolare! Prendere le fotografie di Marte realizzate da diversi rover sul Pianeta Rosso per poi assemblarli in un video con risoluzione 4K.

Si tratta di un nuovo modo per esplorare Marte comodamente dal salotto di casa (magari proprio su un televisore 4K). Grazie alle panoramiche, con foto assemblate per mostrare l'orizzonte desolato del pianeta, sembra di poter muovere lo sguardo sulle immense distese di sabbia e rocce.

Il primo a essere mostrato è il rover NASA Curiosity dal Cratere Gale con il suo misto di rocce e sabbia. Si passa poi a NASA Opportunity (il "coraggioso" e sfortunato rover ora senza più contatti) e alla zona denominata Rub' al-Khali. La zona prende il nome dal deserto della penisola araba che ci mostra un paesaggio con moltissima sabbia, ovviamente.

Si continua sempre con NASA Opportunity e il Meridiani Planum, pianura dall'aspetto completamente diverso da Rub' al-Khali sia per la struttura della sabbia che per la presenza di rocce che si trova vicino all'equatore di Marte. Nel corso dei minuti si possono poi vedere altre zone d'interesse, come il primo sito di campionamento di NASA Curiosity.

Non mancano anche i selfie fatti da Curiosity per capire lo stato di copertura dalla polvere marziana del rover e lo stato di usura delle varie strutture esposte alle intemperie del Pianeta Rosso. Il video si conclude con le rocce del crinale di Vera Rubin, dopo oltre 10 minuti di un viaggio sensazionale.