Nuova immagine del telescopio spaziale James Webb: si tratta della galassia NGC 3256

Solo poco tempo fa abbiamo scritto dei nuovi dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb che riguarda la presenza di buchi neri supermassicci alcune centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Si tratta di un'analisi interessante in quanto permette di capire meglio l'Universo primordiale, la sua evoluzione fino ai giorni nostri ma anche il suo futuro. Ancora prima il JWST aveva invece catturato un'immagine di Saturno e di alcuni suoi satelliti.

Sempre negli scorsi giorni è stata invece pubblicata una nuova immagine catturata dallo strumento scientifico, che ha iniziato la sua campagna ufficialmente circa un anno fa. Si tratta della galassia NGC 3256, che si trova a circa 120 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione della Vela, e che ha le dimensioni (circa) della nostra Via Lattea.

Il telescopio spaziale James Webb e l'immagine della galassia NGC 3256

La galassia NGC 3256 si trova nel superammasso dell'Idra-Centauro (SCl 128). La sua particolarità è che la struttura deriva da un antico scontro tra galassie che ha portato poi alla forma attuale. Le progenitrici dovrebbero essere due galassie a spirale di dimensioni similari che si sono fuse circa 500 milioni di anni fa.

Come visibile nell'immagine del telescopio spaziale James Webb, dalla zona centrale di NGC 3256 si estendono i bracci formati da polvere e stelle che si estendono verso l'Universo. Nell'immagine la colorazione rossa e arancione è dovuta a giovani stelle create al momento della fusione che irradiano la polvere che a sua volta emette nell'infrarosso (e così viene poi catturata dal JWST) superando anche la coltre di polvere. Sempre a causa dello scontro, nella zona esterna ci sono stelle sparse che sono state "strappate" dalle forze mareali.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

La motivazione dell'immagine di NGC 3256 è legata all'analisi della formazione stellare e all'evoluzione dei buchi neri nelle galassie che si trovano nelle vicinanze della Via Lattea. Questi dati dovrebbero portare a comprendere meglio l'evoluzione galattica.

Per realizzare l'immagine di NGC 3256 sono stati impiegati gli strumenti NIRCam (vicino infrarosso) e MIRI (medio infrarosso) del telescopio spaziale James Webb. L'area ripresa è pari a 2,20 x 1,84 arcominuti. Per NIRCam sono stati impiegati i filtri 1,5 μm, 2 μm, 3,35 μm e 4,44 μm assegnandogli i colori blu, azzurro, giallo e arancione. Per MIRI invece sono stati impiegati quelli 5,6 μm, 7,7 μm e 15 μm assegnando i colori arancioni e rosso. Sul sito dell'ESA è disponibile una versione da 85 MB ad alta risoluzione.