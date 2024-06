Volete acquistare un monitor a 360 Hz senza spendere molto? Ecco perché dovete valutare questo BenQ ZOWIE XL2566K

Le funzionalità come il supporto al refresh rate alto di 360 Hz tipicamente comportano dei rincari notevoli. Non è questo il caso perché questo ottimo BenQ ZOWIE XL2566K, un monitor utilizzato nei contesti eSport e nei tornei ufficiali, ha un prezzo molto più basso del solito grazie a un'offerta ora in corso su Amazon. Infatti, costa oltre 560€ quando in offerta e 699€ come prezzo di listino.

Parliamo di un pannello con tecnologia TN e frequenza di aggiornamento nativa a 360Hz per avere un’esperienza di gioco su PC fluida e reattiva, che al contempo garantisce la compatibilità a 120Hz con PS5 e Xbox Series X. La risoluzione è FHD 1080p mentre la diagonale di 24,5 pollici. Gode di alcune tecnologie tipiche di BenQ ZOWIE come Dynamic Accuracy+ che rende meno sfocate le azioni più intense, come sparatorie o raffiche. Questo assicura una maggiore concentrazione e meno distrazioni causate da immagini persistenti.

Il monitor permette anche di condividere le impostazioni con XL Setting to Share tramite un menu ad accesso rapido personalizzabile, mentre le tecnologie Color Vibrance e Black eQualizer migliorano la nitidezza di visualizzazione e le impostazioni colore. La base di questo monitor, inoltre, è stata progettata per essere più compatta, pur mantenendo la stabilità di sempre. Questo permette di avere più spazio nella postazione per i movimenti in fase di gioco e dà una maggiore flessibilità nelle regolazioni e nel comfort di gaming.

Il pannello LCD, poi, è più protetto grazie al telaio che fornisce maggiore robustezza sui lati, utile quando il monitor viene spostato per eventi LAN o BYOC. Parliamo, quindi, di un monitor assolutamente pensato per i giocatori, che fa della nitidezza e della reattività i suoi punti di forza, offrendo la possibilità di competere senza alcun compromesso.