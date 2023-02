Nucleo interno della Terra: ci sarebbe una sfera metallica mai scoperta prima

Crosta, mantello, nucleo esterno e il nucleo interno sono i quattro strati che compongono la parte più interna della Terra. Ma nuove ricerche sembrano indicare una maggiore complessità per quanto riguarda il nucleo interno, che conterrebbe una sfera metallica di 650 chilometri che custodirebbe molti segreti su come si è evoluto il pianeta. La scoperta proviene dall'Australian National University (Anu) e conferma i sospetti che sono nati, e sono al vaglio degli studiosi, negli ultimi 20 anni.

I ricercatori hanno studiato le onde sismiche che hanno attraversato il pianeta durante recenti terremoti. Dopo aver studiato gli effetti determinati da circa 200 terremoti, sembrano poter confermare la presenza di questa sfera metallica, riscontrata attraverso il tipo di rimbalzo delle onde sismiche sul nucleo riscontrato nell'analisi.

Se questo fosse confermato, potrebbero nascere nuove teorie sull'evoluzione della Terra: nello specifico, due strati separati nel nucleo interno potrebbero essersi formati in due diversi periodi di tempo nella formazione della Terra. "Il nucleo interno funge da porta d'accesso agli eventi del passato del nostro pianeta" ha detto uno dei ricercatori, Hrvoje Tkalčić.

Si parla di eventi accaduti alla Terra da centinaia di milioni a miliardi di anni fa, sui quali è ora possibile fare luce grazie alle moderne tecnologie con cui si studiano i terremoti. Le vibrazioni determinate da questi ultimi, propagandosi tra uno strato all'altro al centro della Terra, forniscono informazioni sulla natura dei materiali che compongono il nucleo. In particolare, i ricercatori hanno utilizzato una nuova tecnica per potenziare i segnali registrati dagli strumenti di sismologia, in modo da poter vedere i segnali rimbalzare più volte sul nucleo.

Vedendo come queste onde sono state rallentate o accelerate dal materiale attraverso il quale si sono spostate, i sismologi possono determinare le proprietà dei materiali che si trovano al centro della Terra. "Abbiamo un nuovo modo per sondare il nucleo interno della Terra e la sua regione più centrale", ha detto un altro dei ricercatori, Thanh-Son Phạm.

La domanda interessante ora è come si sono formati i due strati del nucleo interno. Potrebbe, infatti, essersi verificato un evento molto importante che ha determinato cambiamenti nella struttura del nucleo. "Ci sono ancora molte domande senza risposta sul nucleo più interno della Terra, che potrebbe contenere i segreti per ricostruire il mistero della formazione del nostro pianeta", ha detto Tkalčić.

I ricercatori hanno individuato variazioni nei tempi di percorrenza delle onde sismiche nella parte centrale del nucleo interno che farebbero pensare, appunto, a una struttura della regione più interna del nucleo interno diversa da quella esterna. Il nucleo è composto da una lega ferro-nichel, mentre la parte più interna presenterebbe cristalli di ferro organizzati in maniera diversa. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pubblicazione su Nature.