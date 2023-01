NASA Perseverance ha depositato il sesto campione sulla superficie di Marte

Mentre per il rover cinese Zhurong potrebbe essere finita la missione sul Pianeta Rosso, il rover statunitense NASA Perseverance sta continuando le operazioni per depositare le provette contenenti i campioni di roccia e regolite per il backup della missione Mars Sample Return (che porterà i campioni nel 2033 sulla Terra). Qualche giorno fa abbiamo scritto del rilascio del quarto e quinto campione mentre poche ore fa è arrivata la conferma che anche il sesto è ora sulla superficie di Marte.

Queste operazioni sono particolarmente delicate in quanto bisogna fare in modo che le provette in titanio contenenti i campioni siano posizionate in orizzontale così da permettere a droni simili a Ingenuity di raccoglierli grazie a un piccolo braccio robotico. L'altra metà dei campioni sarà invece conservata all'interno del rover marziano per essere consegnati al Sample Retrieval Lander al cui interno c'è un razzo a propellente solido chiamato Mars Ascent Vehicle. Questo sarà il primo razzo a partire da un pianeta diverso dalla Terra.

Il rover NASA Perseverance deposita il sesto campione su Marte

Secondo quanto riportato ufficialmente nelle scorse ore la sesta provetta con un campione è stata depositata da NASA Perseverance sulla superficie. All'interno è presente una "carota" di roccia raccolta a settembre 2021. L'account ufficiale ha scritto un tweet con il messaggio "bei ricordi! Il mio primissimo nucleo di roccia, del settembre 2021, ora si trova sigillato e in attesa di un potenziale ritorno sulla Terra. Sei delle dieci provette per campioni sono ora nel mio set di riserva. Potresti ricordare che ho raccolto due campioni da questa roccia, come ho fatto in diversi punti. Da ciascuno di questi siti, conservo un campione e ne metto uno in questo deposito di campioni che sto realizzando".

Il campione ha preso il nome di Montdenier mentre la roccia dal quale è stato prelevato è Rochette. Questo sarebbe dovuto essere il secondo o terzo campione ma, durante la prima prova di carotaggio dalla roccia Roubion, la natura stessa della roccia ha impedito un corretto carotaggio da parte del braccio robotico di NASA Perseverance. Questo non ha permesso di riempire la provetta con un campione di roccia mentre è stato il primo e unico (attualmente) campione di atmosfera marziana.

Come scritto poco fa, il rover ha trascorso oltre un anno sul suolo di Marte completando così la sua missione principale che lo ha portato a percorrere oltre 13 km. Adesso inizierà la missione estesa che dovrebbe durare circa otto mesi dove ci si concentrerà sulla parte alta del delta del fiume che riempiva il cratere Jezero milioni di anni fa. Anche in quelle zone saranno raccolti nuovi campioni di roccia e atmosfera per future analisi. In totale siamo a quasi il 48% del totale con 18 campioni raccolti: 15 sono di roccia, due di regolite mentre uno è atmosferico.