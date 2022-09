La prima moto volante al mondo debutta negli USA! Ecco quanto costa | VIDEO

La start-up giapponese AERWINS Technologies ha presentato la nuova XTURISMO, una bici/moto volante capace di fluttuare nell'aria come nei film di fantascienza. Ma come funziona e quanto costa XTURISMO?

L'hoverbike in questione ha fatto il suo debutto pochi giorni fa al Detroit Motor Show negli USA. La bici volante, stile speeder bike di Star Wars, raggiunge una velocità massima di 100 km/h e può viaggiare per 40 minuti. XTURISMO utilizza due grandi rotori centrali alimentati da un motore Kawasaki a gas da 228 CV. Oltre ai due rotori principali, il mezzo è dotato di altri quattro rotori più piccoli situati sugli angoli.

XTURISMO: ecco la bici volante all'opera. Il video

"Mi sento come se avessi letteralmente 15 anni e sono appena uscito da 'Star Wars' e sono saltato sulla loro bici. Voglio dire, è fantastico! Certo, hai un po' di apprensione, ma ero così eccitato. Ho letteralmente avuto la pelle d'oca e mi sento come un bambino", ha detto Thad Szott, co-presidente del Detroit Auto Show, dopo aver provato XTURISMO.

Il corpo dell'hoverbike è in carbonio, lungo circa 3,6 metri per un peso di soli 299 kg. La bici volante è già in vendita in Giappone ma con rigide normative sull'utilizzo. Il fondatore e CEO di AERWINS, Shuhei Komatsu, ha affermato che la società ha in programma di vendere una versione più piccola negli Stati Uniti nel 2023.

Il prezzo? Di certo non parliamo di un mezzo di trasporto economico, infatti la bici volante viene venduta ad un prezzo di $ 777.000 (circa € 784.000). Shuhei Komatsu ha anche affermato che l'azienda sta cercando di ridurre il costo a $ 50.000 per un modello elettrico più piccolo, ma bisognerà aspettare il 2025.