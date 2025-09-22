La NASA ha presentato la classe di candidati astronauti 2025 per le future missioni spaziali

Nelle scorse ore la NASA ha annunciato la nuova classe di candidati astronauti 2025 che (dopo la formazione) prenderanno parte alle future missioni spaziali, dalla ISS, alle stazioni spaziali commerciali, fino alla Luna e Marte.

Siamo di fronte a grandi cambiamenti per quanto riguarda l'esplorazione umana dello Spazio. Da un lato Cina e USA spingono per arrivare (nuovamente) sulla superficie della Luna e per stabilire avamposti nello Spazio profondo così da avere missioni di lunga durata. Dall'altro, dopo il 2031, dovrebbero essere operative le nuove stazioni spaziali commerciali in orbita bassa terrestre che prenderanno il posto della ISS. Per svolgere queste missioni ci sarà bisogno di nuovi astronauti e la NASA ha annunciato la classe di candidati astronauti 2025.

Questa nuova classe è composta da 10 persone selezionate tra oltre 8000 aspiranti astronauti provenienti da tutti gli Stati Uniti. L’annuncio, avvenuto presso il Johnson Space Center, rappresenta un passo significativo verso la preparazione di missioni verso l’orbita terrestre bassa, la Luna e Marte. Chiaramente questo è solo l'inizio di un viaggio che spingerà ulteriormente le persone verso i propri limiti per affrontare le sfide future.

I candidati astronauti statunitensi inizieranno ora un addestramento di quasi due anni. Questo sarà necessario per diventare idonei a incarichi di volo mentre saranno in futuro addestrati alle esigenze specifiche dell'ambiente operativo di destinazione. Sean Duffy (amministratore ad interim dell'agenzia spaziale) ha dato il benvenuto alla nuova classe durante una cerimonia che si è conclusa poche ore fa. Duffy ha dichiarato "questo gruppo incarna lo spirito dell'esplorazione americana. Scienziati, piloti, ingegneri: queste persone dimostrano che con impegno e ambizione, si può raggiungere qualsiasi obiettivo, persino lo Spazio. Ci guideranno verso una nuova era di scoperte".

NASA: la classe di candidati astronauti 2025

La classe di candidati astronauti 2025, la 24ª nella storia dell'agenzia spaziale, ha già iniziato l'addestramento da alcuni giorni, prima che i loro nomi venissero resi pubblici durante l'evento. Il programma di addestramento include simulazioni di passeggiate spaziali (attività extraveicolari o EVA), gestione di robot e basi di robotica, sopravvivenza in ambienti estremi, geologia, medicina spaziale e pilotaggio di aeroplani ad alte prestazioni.

Una volta completato il corso di addestramento (e superato le prove) queste persone si potranno unire al corpo attivo di astronauti della NASA così da poter ambire un giorno sia ad andare nello Spazio verso le stazioni spaziali (dalla ISS a quelle commerciali) ma anche sulla Luna e, potenzialmente, su Marte. Di seguito i nomi e alcune informazioni sui candidati.

Ben Bailey (38 anni) arriva dalla Virginia ed è ufficiale dell'esercito statunitense con una laurea in ingegneria meccanica e oltre 2000 ore di volo. Il candidato è esperto nel volo dell'elicottero militare UH-60 Black Hawk. Lauren Edgar (40 anni) dello stato di Washington è una geologa. Questa candidata ha aiutato a definire gli obiettivi scientifici di Artemis III e ha supportato le missioni dei rover su Marte per oltre 17 anni.

Adam Fuhrmann (35 anni) proviene dalla Virginia ed è maggiore dell'USAF con all'attivo oltre 2000 ore di volo, comprese 400 ore di combattimento su F-16 e F-35 e ha anche esperienza come pilota collaudatore. Cameron Jones (35 anni) proviene dall'Illinois ed è maggiore dell'USAF e pilota collaudatore con 1600 ore di volo in particolare sull'F-22 Raptor. La sua carriera lo ha visto anche essere parte della DARPA.

Yuri Kubo (40 anni) è dell'Indiana ed è un ingegnere elettrico con 12 anni di esperienza in SpaceX. Nella società di Elon Musk ha diretto lanci dei razzi spaziali Falcon 9, inoltre ha lavorato come vice presidente senior presso Electric Hydrogen. Rebecca Lawler (38 anni) è del Texas ed è un ex pilota della United States Navy con 2800 ore di volo. La sua formazione comprende voli in missioni per lo studio di uragani oltre ad aver lavorato come pilota collaudatore per United Airlines.

Anna Menon (39 anni) del Texas è un ingegnere biomedico nota per aver partecipato alla missione Polaris Dawn di SpaceX nel 2024 dove ha stabilito il record di altitudine femminile e prendendo parte all'attività extraveicolare commerciale. Imelda Muller (34 anni) di New York è un ex ufficiale medico della United States Navy (e lavora alla Johns Hopkins University) e ha supportato le operazioni di immersione della NASA nei test per gli astronauti.

Erin Overcash (34 anni) del Kentucky è una pilota di F/A-18 della United States Navy con 1300 ore di volo ed ha allenato con la squadra nazionale femminile di rugby. Katherine Spies (43 anni) dalla California è ex pilota di elicotteri dell'USMC con 2000 ore di volo. Durante la sua carriera è stata direttrice della parte ingegneristica per i test di volo della Gulfstream Aerospace.