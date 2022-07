La Cina punta sulle fonti energetiche non fossili: copriranno il 51% del fabbisogno nel 2025

Abbiamo scritto come in Cina si stia cercando di spostare la mobilità verso quella elettrica e non più con motori a combustione interna (anche se attualmente quest'ultima è largamente più diffusa). Grazie anche a soluzioni come le stazioni di scambio batterie proposte da produttori come NIO questa transizione potrebbe essere meno "traumatica" per i milioni di guidatori cinesi. Proprio la società cinese ha intenzione di costruire 4000 stazioni di scambio batterie in tutto il Mondo per il 2025 espandendo così questo approccio di ricarica.

Uno dei problemi è legato però all'aumento del fabbisogno energetico e a come l'energia viene prodotta. Anche se le grandi centrali elettriche possono avere un'efficienza superiore a quella dei motori termini installati nelle automobili, la nazione orientale ha intenzione di ridurre la sua dipendenza dai sulle fonti energetiche fossili. Il piano è di arrivare al 51% della produzione da fonti non fossili per il 2025, secondo il China Electricity Council (CEC).

Solare, eolico, idroelettrico e nucleare nel futuro della Cina

Si tratta di un piano a breve scadenza considerando che si dovrebbe compiere entro 3,5 anni in una nazione popolosa come quella cinese (anche se la percentuale da recuperare è relativamente modesta). La potenza installata in Cina per il 2025 dovrebbe toccare i 3 TW contro gli attuali 2,4 TW (per fare un confronto, a fine 2020, la potenza installata era pari a 120,42 GW) con oltre la metà che sarà prodotta da fonti non fossili.

Se si considerano i dati cinesi per la fine del 2021, la capacità installata con fonti energetiche non fossili era pari a 1,12 TW coprendo così il 47% del fabbisogno della nazione (e facendo segnare un +13,5% rispetto al 2020). Questo numero lo si può raffrontare alle centrali a carbone "a basse emissioni" (il 93% di quelle funzionanti).

Se si considera questa fonte fossile, la produzione è stata pari a 1,03 TW di capacità venendo già superata dalle fonti non fossili. In generale però il fabbisogno della Cina sta crescendo e, sempre con i numeri del China Electricity Council sappiamo che le previsioni parlano di un aumento del 5-6% per la fine del 2022.

Nell'anno indicato come quello del sorpasso delle fonti non fossili rispetto a quelle fossili (il 2025), il consumo annuo di elettricità in Cina crescerà del 4,8%. Nel 2021 il consumo nazionale è stato pari a 8,331 TW/h con un aumento del 10,1% rispetto al 2020 e del 7,1% rispetto al 2019.

