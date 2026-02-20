La Cina ha recuperato dal mare il primo stadio del razzo spaziale Lunga Marcia 10A dopo il test con Mengzhou

Gli USA sono sempre più vicini al lancio della missione Artemis II (forse entro la prima metà di marzo), nel frattempo la Cina sta proseguendo lo sviluppo del suo programma spaziale legato alla Luna dopo il test con un prototipo di un razzo spaziale Lunga Marcia 10A (CZ-10A) e della capsula Mengzhou avvenuto solo alcuni giorni fa. Lo scopo della Cina è quello di riuscire a portare un equipaggio sul satellite naturale entro il 2030, con una possibile missione prevista per il 2029.

Circa una settimana fa le squadre di supporto hanno recuperato il primo stadio del razzo spaziale Lunga Marcia 10A dalla zona di oceano dove era ammarato dolcemente. Essendo il primo test di questo modello gli ingegneri hanno preferito non effettuare un atterraggio sulla nave appoggio Ling Hang Zhe (dotata di cavi) ma simulare un rientro controllato fino alla superficie del mare.

Nelle immagini sembra che il primo stadio del Lunga Marcia 10A si sia comportato piuttosto bene non riportando danni significativi. Questo è un buon risultato se si pensa che in futuro potrebbe essere recuperato dalla nave di supporto senza toccare la superficie dell'acqua.

Il Pad-301 dello spazioporto di Wenchang dal quale è stata lanciata la missione di prova con Mengzhou sarà completato sicuramente entro il 2026 (mancano strutture dedicate ai lanci con equipaggio, ma in generale il pad è quasi completato). Un nuovo test del vettore Lunga Marcia 10A potrebbe essere programmato tra l'inizio di marzo e aprile, prima del lancio di un'altra versione chiamata Lunga Marcia 10B (attualmente previsto per aprile).

Il test del Lunga Marcia 10A sarà di tipo VTVL (Vertical Take-off, Vertical Landing) con il decollo dallo stesso pad e il recupero attraverso il sistema di cavi della nave appoggio Ling Hang Zhe. Non sarà una missione orbitale o ad alta quota ma l'obiettivo è provare il sistema di atterraggio che non era stato impiegato durante la prima missione. La nave è attualmente ancorata lungo le coste dello Xiamen mentre le squadre stanno eseguendo alcune prove di ancoraggio con i cavi e un modello di prova del razzo spaziale.

Tried Seedance AI, kinda cool. How might be look like when CZ-10A/B stage lands on the barge pic.twitter.com/UdeJ6fb9I5 — Ace of Razgriz (@raz_liu) February 17, 2026

Una simulazione con l'AI di quello che sarà il recupero di un vettore CZ-10A

Uno dei prossimi test sarà quello che vedrà l'utilizzo del razzo spaziale riutilizzato Lunga Marcia 10A e della capsula Mengzhou per la missione Mengzhou-1 (senza equipaggio) diretta verso la stazione spaziale cinese Tiangong. Questo permetterà di certificare l'hardware della navicella per l'ambiente spaziale. A causa della spinta necessaria per raggiungere la Luna saranno impiegati due vettori Lunga Marcia 10, che avranno tre booster ciascuno e non solo uno come le missioni in LEO. Lo sviluppo di vettori riutilizzabili è comunque strategicamente importante per la Cina e per questo proseguirà anche durante le prove del programma lunare cinese.