AOC a 399 su Amazon: QD-OLED 240 Hz e 0,03 ms a un prezzo che fa tremare i top di gamma

Monitor gaming da 26,5 pollici con pannello QD-OLED, risoluzione WQHD 2560 x 1440 Pixel e refresh rate a 240 Hz scende a 399 su Amazon: tempo di risposta di 0,03 ms, compatibilità G-Sync e design borderless su tre lati

AOC Q27G4ZDR torna protagonista su Amazon con un prezzo che cattura l'attenzione degli appassionati: 399 euro per un monitor gaming con caratteristiche tecniche di fascia alta. Il modello propone pannello QD-OLED, risoluzione WQHD 2560 x 1440 Pixel e refresh rate fino a 240 Hz, specifiche che lo collocano tra le soluzioni più interessanti per chi cerca fluidità e qualità visiva.

Il display da 26,5 pollici offre una risoluzione 2560 x 1440 pixel (WQHD), equilibrio ideale tra definizione e prestazioni in ambito gaming. Il refresh rate a 240 Hz assicura immagini estremamente fluide, mentre il tempo di risposta GtG di 0,03 ms riduce al minimo il motion blur e le scie nelle scene più dinamiche.

La presenza della sincronizzazione adattiva e la compatibilità con G-Sync consentono di eliminare tearing e stuttering per mantenere il frame rate allineato alla GPU. Il risultato è un'esperienza più stabile e reattiva, soprattutto negli sparatutto competitivi e nei titoli eSport.

Il supporto HDR10 amplia la gamma dinamica, con neri profondi e picchi di luminosità più marcati, valorizzati dalla tecnologia QD-OLED. Gli angoli di visione fino a 178° permettono di mantenere colori e contrasto coerenti anche osservando lo schermo lateralmente.

Il design senza cornice su tre lati punta su un'estetica moderna edge-to-edge, ideale anche per configurazioni multi-monitor. La base offre regolazione in altezza, così da adattare la posizione del pannello alla postazione.

Non manca attenzione al comfort visivo grazie alla tecnologia flicker-free e alla gestione stabile dell'immagine, soluzioni che aiutano a ridurre laffaticamento durante sessioni prolungate.

Perché lOLED è perfetto per il gaming

La tecnologia OLED è oggi una delle migliori soluzioni per il gioco su PC. A differenza dei pannelli LCD tradizionali, ogni pixel è autoilluminato: questo significa nero assoluto e contrasto praticamente infinito, elementi fondamentali per una resa dimmagine più profonda e realistica.

Nei titoli competitivi, la differenza si vede soprattutto nella chiarezza del movimento: il tempo di risposta di 0,03 ms elimina praticamente il motion blur, mentre il refresh rate a 240 Hz garantisce una fluidità estrema, ideale per FPS e giochi eSport dove ogni millisecondo conta.