L'Irlanda riqualifica una centrale a carbone: eolico offshore ed idrogeno le nuovi fonti

L'Electricity Supply Board (ESB), compagnia elettrica statale che opera in Irlanda, ha annunciato l'intenzione di trasformare la propria centrale a carbone di Moneypoint, nella contea di Clare: unica centrale elettrica irlandese a carbone, sarà convertita in un "hub di energia green" per soddisfare le esigenze energetiche dell'isola.

Principalmente, oltre alla riqualificazione in sé del sito, è prevista la realizzazione di un parco eolico offshore galleggiante da 1,4 GW, costruito dallo specialista del settore Equinor.

Un sito a largo delle coste di Clare e Kerry, attualmente primo progetto eolico offshore dell'Oceano Atlantico, posizionato in una zona che vanta la velocità media del vento tra le più alte d'Europa.





Clicca per ingrandire - Attuale centrale a carbone

Tornando alla centrale, una volta riqualificata, prenderà il nome di Green Atlantic @ Moneypoint e, oltre all'impianto eolico a largo della costa, ospiterà un cantiere in acque profonde per la produzione e l'assemblaggio di turbine eoliche galleggianti, un sito di produzione e stoccaggio di idrogeno, e sua conversione in loco in energia elettrica, ed infine una rinnovata centrale per la gestione di tutte queste fonti di energia e relativa interfaccia con la rete elettrica irlandese ed europea.

"Con l'Irlanda che importa l'80% della sua energia (petrolio, carbone e gas), questo investimento punta a capovolgere questa percentuale, consentendo al paese di diventare un esportatore attivo di energia rinnovabile" ha commentato la notizia l'Irish Times.





Clicca per ingrandire - Rendering riqualificazione

Un progetto che punta a riconvertire totalmente una centrale fino ad oggi basata sull'utilizzo del carbone, vettore rimpiazzato con sistemi di generazione che fanno affidamento direttamente o indirettamente a fonti rinnovabili che potranno contribuire al raggiungimento delle zero emissioni nette per l'Irlanda attualmente fissato per l'anno 2050.