L'asteroide che fece estinguere i dinosauri sarebbe arrivato da oltre l'orbita di Giove

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per lo studio degli asteroidi (e delle comete). Da un lato questi oggetti celesti sono importanti in quanto mantengono la composizione di quando il Sistema Solare era in formazione e dall'altro rappresentano un potenziale rischio per la Terra. Missioni come DART, OSIRIS-REx (ora OSIRIS-APEX), Psyche, Hayabusa e Hayabusa2 ma anche le future missioni cinesi Tianwen-2 e una per deviare un asteroide puntano a dare una migliore comprensione sia della storia del Sistema Solare (ma anche dell'origine della vita sulla Terra) ma anche a salvaguardare il nostro Pianeta da futuri impatti devastanti.

Un nuovo studio dal titolo Ruthenium isotopes show the Chicxulub impactor was a carbonaceous-type asteroid prende in esame invece l'evento di Chicxulub che portò all'estinzione dei dinosauri (e di circa il 70% delle specie presenti sul nostro Pianeta) circa 66 milioni di anni fa. Si è trattata dell'ultima estinzione di massa per la Terra (finora) e rappresenta un evento molto importante anche per l'evoluzione di altre specie, compresa quella dell'Homo sapiens.

Una scherzosa vignetta di XKCD (fonte)

L'asteroide che ha fatto estinguere i dinosauri veniva dal Sistema Solare esterno?

Lo studio ipotizzerebbe innanzitutto che non si sarebbe trattato di una cometa ma di un asteroide. Mario Fischer-Godde (dell'Università di Colonia) ha dichiarato che questo asteroide proverrebbe da oltre l'orbita di Giove. I ricercatori hanno sottolineato come lo studio di questi fenomeni permette da un lato di migliorare la capacità di individuare possibili rischi per il Pianeta e dall'altro ricostruire, per esempio, come l'acqua o altre molecole siano arrivate sulla Terra (grazie a impatti avvenuti in precedenza).

Per arrivare alle conclusioni dello studio, sono stati analizzati i sedimenti risalenti a un periodo compreso tra il Cretaceo e il Paleogene, proprio quando l'asteroide dell'evento di Chicxulub avrebbe sollevato una grande quantità di polvere (arrivando a oscurare il Sole per diverso tempo).

Gli scienziati si sono concentrati sugli isotopi del rutenio, elemento raro sulla Terra ma relativamente comune negli asteroidi. Le analisi effettuate in Germania hanno stabilito che l'asteroide non sarebbe di tipo S (che arrivano dal Sistema Solare interno) ma di tipo C (che invece arrivano dal Sistema Solare esterno). Fischer-Godde ha dichiarato che "la composizione dell'asteroide è coerente con quella degli asteroidi carbonacei che si sono formati al di fuori dell’orbita di Giove durante la formazione del Sistema Solare".

I ricercatori hanno anche effettuato analisi su altri siti d'impatto risalenti fino a 500 milioni di anni fa. Questo ha mostrato come le caratteristiche chimiche siano associabili ad asteroidi di tipo S (come l'80% di tutti gli asteroidi che hanno colpito la Terra).

Non è la prima volta che viene avanzata questa ipotesi. Gli studi precedenti non avevano però impiegato le tecniche e tecnologie disponibili nei laboratori dell'università tedesca. Fischer-Godde ha però aggiunto che l'asteroide potrebbe essere arrivato effettivamente da oltre l'orbita di Giove, aver orbitato per un certo periodo di tempo nella fascia principale degli asteroidi (tra Giove e Marte) e poi essersi diretto verso il Sistema Solare interno, impattando con la Terra.

Carsten Munker (co-autore dello studio) ha dichiarato "abbiamo scoperto che l'impatto di un asteroide come quello di Chicxulub è un evento molto raro e unico nel tempo geologico. Il destino dei dinosauri e di molte altre specie è stato segnato da questo proiettile proveniente dalle zone esterne del Sistema Solare".

L'asteroide dell'evento di Chicxulub avrebbe avuto dimensioni di almeno 10 km di diametro e avrebbe colpito la Terra nella zona che attualmente fa parte della Penisola dello Yucatan (Messico). Colpendo l'oceano e il suolo avrebbe vaporizzato grandi quantità di roccia che si sarebbe poi depositata su tutto il Pianeta creando uno strato ben riconoscibile.