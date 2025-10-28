L'aeroplano supersonico ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST ha effettuato il suo primo volo!

Finalmente dopo mesi di attesa (e alcuni ritardi) l'aeroplano supersonico ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST, realizzato da Lockheed Martin, ha effettuato il suo primo volo nei cieli californiani per verificarne le tecnologie di bordo.

Ci sono voluti anni di preparativi, studi, prove e test prima di giungere a questo risultato. L'aeroplano supersonico NASA X-59 QueSST ha effettuato il suo primo volo di prova nei cieli californiani spostandosi dall'aeroporto di Palmdale fino a raggiungere la base aerea di Edwards con una durata di poco più di un'ora (a causa dell'esecuzione di alcune manovre).

nasa x-59

Una foto del primo volo di NASA X-59 (fonte Jarod M. Hamilton)

Secondo quanto riportato NASA X-59 QueSST è decollato alle 8:14 per giungere a destinazione alle 9:21 (con un ritardo sul tempo di partenza annunciato), come mostrato dal sito Flightradar24. In precedenza l'aeroplano sperimentale era stato sottoposto ad alcuni test come verifiche sui sistemi di bordo, prove di accensione dei motori e spostamenti a bassa velocità sulla pista di decollo. Questo modello è stato realizzato da Lockheed Martin per volere dell'agenzia spaziale statunitense e non vedrà l'effettiva messa in servizio commerciale.

Lo scopo del NASA X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) è quello di sviluppare tecnologie utili a ridurre il boom sonico durante lo spostamento ad alta velocità. Questo permetterà di sviluppare nuovi aeroplani supersonici commerciali che potranno spostarsi anche sorvolando la terraferma riducendo le problematiche di rumore e disturbo delle attività al suolo senza però rinunciare alle prestazioni.

Ci sono alcune società private che stanno sviluppando soluzioni simili come Boom Supersonic. A differenza di aeroplani come il Concorde, questi nuovi mezzi di trasporto dovrebbero essere più economici da mantenere in servizio e, grazie alle tecnologie di "volo supersonico silenzioso", dovrebbero consentire anche tratte che erano precluse al Concorde.

Attualmente NASA X-59 QueSST prevede un solo sedile per il pilota che è posizionato nella zona centrale. L'unità presenta una particolare frontale molto affusolato che non permette una vista diretta al pilota che si affida invece a schermi e sensori per gestire l'aeroplano nelle operazioni a terra e in volo. Le dimensioni ufficiali sono pari a 30,4 x 9 metri (con un'altezza stimata di circa 4,6 metri) e c'è un unico motore posizionato nella parte superiore della fusoliera.

Questo è solo l'inizio. Lo sviluppo di NASA X-59 QueSST proseguirà nel corso dei prossimi mesi con la raccolta di ulteriori dati che saranno poi a disposizione delle società che ne faranno richiesta per lo sviluppo delle soluzioni commerciali. Rispetto al Concorde i voli di questi nuovi aeroplani dovrebbero essere più accessibili (anche se non economici in senso assoluto) e dovrebbero permettere di ridurre i tempi di spostamento su lunghe distanze.

