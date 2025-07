NASA X-59: conclusi i primi test di rullaggio per l'aereo supersonico silenzioso

Il jet sperimentale supersonico X-59 della NASA ha completato con successo i primi test di rullaggio a bassa velocità presso lo U.S. Air Force Plant 42. Il velivolo, parte del progetto QueSST, mira a ridurre il boom sonico in volo supersonico e si avvicina così al suo primo volo ufficiale.

Il velivolo sperimentale X-59 della NASA ha ufficialmente avviato i test di rullaggio a bassa velocità, segnando un importante passo avanti nel progetto Quesst, l'iniziativa dell'agenzia spaziale statunitense volta a rendere possibile il volo supersonico silenzioso.

Il primo movimento del jet è avvenuto il 10 luglio 2025 presso lo stabilimento U.S. Air Force Plant 42 a Palmdale, in California. Si tratta della prima volta in cui il velivolo, sviluppato in collaborazione con Lockheed Martin, si è mosso autonomamente sotto la propria potenza, controllato dal pilota collaudatore Nils Larson.

Durante questa fase iniziale di test, il team composto da tecnici della NASA e di Lockheed Martin ha valutato il comportamento dell'aereo lungo la pista, concentrandosi su sistemi chiave come sterzo, frenata e stabilità direzionale. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento dei sottosistemi prima di passare ai test di rullaggio ad alta velocità e, successivamente, al primo volo.

Questi test a terra rappresentano l'ultima tappa prima del decollo inaugurale. Le prove ad alta velocità previste nelle prossime settimane porteranno l'X-59 a spingersi quasi al limite del decollo, un ulteriore banco di prova per confermare l'affidabilità del sistema di controllo e propulsione.

Il progetto X-59 è il fulcro della missione QueSST (Quiet SuperSonic Technology), che ha l'ambizione di superare una delle principali barriere normative al volo supersonico commerciale: il boom sonico. L'aereo è stato progettato per minimizzare questo impatto acustico, sostituendolo con un suono più contenuto, descritto come un "thump" più tollerabile. I dati raccolti durante i test di volo saranno condivisi con gli enti regolatori, sia statunitensi sia internazionali, con l'obiettivo di aggiornare le normative che oggi vietano il volo supersonico civile sopra le aree abitate.

Con l'X-59, la NASA punta non solo a dimostrare la fattibilità tecnica del volo supersonico silenzioso, ma anche a porre le basi per una nuova era dell'aviazione commerciale, più veloce - la tratta da New York a Londra potrebbe essere completata in circa 3 ore e mezza - e meno impattante dal punto di vista acustico.