Il telescopio spaziale James Webb ha esaminato il protocluster Spiderweb trovando nuove galassie

Recentemente abbiamo scritto in merito al telescopio spaziale James Webb per via delle immagini della galassia NGC 2090 oppure della galassia Sombrero. Nell'ultima immagine però il JWST si è concentrato su una zona di cielo ancora più distante e ancora più ricca di elementi: si tratta del protocluster Spiderweb (Ragnatela) che si trova a 10 miliardi di anni luce dalla Terra e che è composto da oltre 100 galassie in formazione.

Click sull'immagine per ingrandire (65 MB)

Nell'ammasso di galassie, grazie alle potenzialità degli strumenti scientifici di cui è dotato il telescopio è stato possibile trovare nuove galassie rispetto a quelle già note in passato. Gli astronomi ne hanno studiato le caratteristiche permettendo di approfondire la conoscenza dell'Universo in queste zone e, in particolare, è stato possibile capire che le interazioni gravitazionali in queste regioni dense di oggetti celesti non sono così importanti come ipotizzato in precedenza.

Il protocluster Spiderweb e il telescopio spaziale James Webb

All'interno del protocluster Spiderweb gli astronomi hanno scoperto in passato la presenza di galassie in formazione e, grazie all'utilizzo di NIRCam (vicino infrarosso) è stato possibile catturare anche la debole emissione di altri oggetti celesti oltre a quelli noti. Come spiegato da Jose M. Pérez-Martìnez (dell'Instituto de Astrofàsica de Canarias e dell'Universidad de La Laguna) "stiamo osservando l'insieme di una delle più grandi strutture dell'Universo, una città di galassie in costruzione. Sappiamo che la maggior parte delle galassie negli ammassi di galassie locali (le più grandi metropoli dell'Universo) sono vecchie e non molto attive, mentre in questo lavoro stiamo guardando questi oggetti durante la loro adolescenza. Man mano che questa città in costruzione cresce, anche le loro proprietà fisiche saranno influenzate. Ora, Webb ci sta dando nuove informazioni sull'accumulo di tali strutture per la prima volta".

Il lavoro degli astronomi grazie al telescopio spaziale James Webb (che è stato inserito in due articoli scientifici 1 e 2) ha consentito anche di svelare nuove galassie, rilevando l'idrogeno gassoso che non è osservabile da Terra, e studiando il grado di occultamento con un tempo di osservazione pari a 3,5 ore.

Gli astronomi si aspettavano la presenza di altre galassie, ma sono rimasti comunque stupiti dal trovarne più di quelle che si pensava fossero ancora da scoprire nel protocluster Spiderweb. Inoltre è stato scoperto che altre galassie note, e simili per struttura alla Via Lattea, avevano meno polvere del previsto. Questa sorpresa ha fatto ipotizzare che questo genere di galassie non cresca a causa delle interazioni galattiche o di fusioni tra di essere che inducono alla formazione stellare. Invece una delle ipotesi è che il tasso di formazione stellare cresca grazie alla presenza di gas che si accumula in molte zone su larga scala.

L'immagine principale copre 5,86 x 3,67 arcominuti con i ricercatori che hanno impiegato NIRCam (Near-InfraRed Camera) del telescopio spaziale James Webb con i filtri 1,15 μm, 1,82 μm, 4,05 μm e 4,1 μm assegnando i colori blu, ciano, giallo e rosso (rispettivamente). Come sempre l'ESA ha messo a disposizione l'immagine ad alta risoluzione che ha dimensioni di 490 MB permettendo così a tutti di godere di un dettaglio elevatissimo per scorgere anche i più piccoli oggetti.