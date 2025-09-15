Il satellite cinese Jilin-1 ha fotografato il satellite USA Maxar Worldview Legion 2 che aveva fotografato il satellite Shijian-26

Fotografare i satelliti in orbita con altri satelliti è un passo in avanti per la raccolta di informazioni. Di recente il satellite cinese Jilin-1 fatto una foto del satellite Maxar Worldview Legion 2 che aveva fotografato il satellite Shijian-26.

I satelliti in orbita permettono di avere una visione sia dello Spazio che ci circonda ma anche della superficie terrestre. Questo può essere utile per il monitoraggio di vari elementi naturali o umani e ovviamente anche per finalità militari. Una delle possibilità sfruttata dai vari ministeri della difesa o da società private con le quali collaborano è quella di monitorare da vicino satelliti ostili per comprenderne potenzialità, tecnologie e possibili operazioni.

Con il numero crescente di satelliti in orbita le operazioni di osservazione di altri satelliti stanno diventando sempre più frequenti. Negli scorsi mesi avevamo riportato delle manovre del satellite USA 324 che avrebbe osservato da vicino i satelliti militari cinesi TJS-16 e TJS-17. Anche il satellite militare russo Kosmos-2588 potrebbe aver osservato il satellite USA 338. Infine i due satelliti militari cinesi chiamati SJ-21 e SJ-25 sarebbero stati monitorati dai satelliti spia USA 270 e USA 271.

Scambio di fotografie tra satelliti da Shijian-26, a Legion 2 a Jilin-1

In questi mesi c'è stato un interessante "scambio di immagini" tra satelliti cinesi e un satellite statunitense. A luglio il satellite Worldview Legion 2 della società statunitense Maxar aveva catturato immagini in alta risoluzione del satellite sperimentale cinese Shijian-26 (SJ-26) che si trova in orbita bassa terrestre. Le fotografie mostrano la struttura di Shijian-26 nonostante la soluzione Worldview Legion 2 sia in realtà pensata per catturare immagini della superficie terrestre e non di oggetti che sono già in orbita.

Secondo Susanne Hake (di Maxar) si tratta dell'immagine non terrestre (NEI) più nitida che mai catturata dalla società. Stando alle informazioni rilasciate, la distanza di campionamento spaziale (SSD) è pari a 1,9 cm. Come spiegato da Hake "con l'aumento del numero di satelliti nello Spazio provenienti da diverse nazioni, ora possiamo monitorare le operazioni satellitari, rilevare modifiche o minacce e fornire informazioni quasi in tempo reale sulle risorse spaziali con un livello di dettaglio senza precedenti". Ma non è finita qui.

Negli scorsi giorni il satellite cinese Jilin-1 ha catturato delle fotografie ad alta risoluzione proprio del satellite statunitense Maxar Worldview Legion 2. Questi satelliti cinesi sono pensati per il telerilevamento commerciale con una risoluzione di 75 cm in modalità pancromatica e di circa 3 metri in modalità multispettrale.

Chiaramente questi sono dati pubblici (e mostrati direttamente dalle società coinvolte). Quello che è possibile catturare grazie ai satelliti spia di nuova generazione è difficile da determinare in quanto le immagini o sono segretate o, quando mostrate in pubblico, hanno una risoluzione inferiore a quella massima ottenibile. Lo Spazio, ancora una volta, potrebbe rappresentare un luogo di unione (con la cooperazione tra nazioni per i programmi spaziali scientifici) ma anche di scontro, con satelliti militari non solo per l'osservazione e la cattura di dati ma anche per l'esecuzione di operazioni di sabotaggio.