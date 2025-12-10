Il rover Yutu-2 della missione cinese Chang'e-4, sul lato nascosto della Luna, funziona ancora dopo circa 7 anni

Nelle scorse ore sono state rilasciate nuove immagini catturate dal rover Yutu-2, della missione cinese Chang'e-4. Questo rover si trova sul lato nascosto della Luna e è in funzione da circa 7 anni, ben oltre le aspettative.

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la Cina sta recuperando velocemente terreno per quanto riguarda l'esplorazione spaziale e tutto ciò che riguarda lo Spazio (dai lanci, alle missioni, alla costruzione di satelliti, stazioni spaziali e navicelle). Insieme alla possibilità di avere un equipaggio in orbita bassa terrestre grazie a Tiangong, la nazione asiatica si sta concentrando su diversi obiettivi, tra i quali la Luna. L'obiettivo più importante è far atterrare un equipaggio entro il 2030, nel frattempo la CNSA ha inviato diverse missioni robotiche per preparare il terreno.

Tra queste ricordiamo Chang'e-5 e Chang'e-6 che hanno riportato dei campioni di rocce e regolite lunare (rispettivamente dal lato visibile e da quello nascosto del satellite naturale). C'è però un'altra missione che sta continuando a funzionare nonostante l'età. Si tratta di Chang'e-4 e del rover Yutu-2 (Coniglio di Giada), che sono sul lato nascosto della Luna da oltre 7 anni. La missione è stata lanciata all'inizio di dicembre 2018 ed è atterrata all'inizio di gennaio 2019.

Una delle immagini catturate dal rover lunare cinese (fonte)

Da quel momento il lander lunare di Chang'e-4 e il piccolo rover Yutu-2 hanno continuato a funzionare, anche se via via che passava il tempo le informazioni rilevate erano sempre di meno. Secondo quanto riportato, negli scorsi giorni sono state rilasciate due nuove immagini catturate dallo spettrometro a infrarossi del rover Yutu-2.

Non si tratta di foto recenti, in quanto sono state catturate nel mattino lunare del 22 luglio 2025 e al pomeriggio lunare del 29 luglio 2025. In tutti questi anni il rover lunare ha percorso circa 1,69 chilometri e si trova a poco più di 1 chilometro dal lander Chang'e-4. Sembrano numeri risibili se confrontati a quanto ottenibile sulla Terra (o su Marte, dove i rover hanno percorso quasi 40 km), ma bisogna considerare che si tratta di un terreno particolarmente complesso, dove le informazioni per la navigazione sono scarse mentre Yutu-2 rimane un veicolo molto semplice nelle sue funzioni (per quanto robusto, a quanto pare). Questa unità ha dimensioni di 1,5 x 1 x 1 metri con una massa di 140 kg.

In passato il rover era stato al centro di un "mistero" legato ad alcune formazioni rocciose che avevano una forma insolita, legata a un fattore di risoluzione delle immagini e prospettico. Più in generale la missione Chang'e-4 è stata pensata per osservazioni radioastronomiche a bassa frequenza, mappatura del terreno lunare della faccia nascosta (in vista di Chang'e-6), analisi della composizione del suolo e raccolta di dati sulla radiazione neutronica e degli atomi neutri. La missione ha già completato la sua missione principale da diverso tempo e verrà prolungata fino a quando non avverrà un guasto critico ai sistemi.