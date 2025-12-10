ESA: budget di 22,32 miliardi di euro per i prossimi tre anni, lieve incremento rispetto alle prime stime

Negli scorsi giorni si è tenuto il consiglio ministeriale dell'ESA per definire la strategia per i prossimi tre anni, compresi gli investimenti e le nuove sfide in ambito globale. Inizialmente si era parlato di un budget per i prossimi tre anni di 22,3 miliardi di euro che, dopo l'approvazione, sono diventati 22,1 miliardi di euro, un sostanziale incremento rispetto ai 16,9 miliardi di euro del triennio precedente. Al termine del consiglio ministeriale, Josef Aschbacher (direttore generale dell'agenzia spaziale europea) ha annunciato un lieve incremento rispetto all'annuncio precedente.

Secondo quanto riportato, l'ESA avrà a disposizione un budget di 22,32 miliardi di euro (come inizialmente annunciato). Stando alle parole di Aschbacher, la cifra iniziale, lievemente più bassa, rifletteva i contributi degli Stati membri per i primi tre anni riferiti allo spazioporto europeo in Guyana francese nell'ambito del programma di trasporto spaziale.

Dopo la fine del consiglio ministeriale 2025, che ha lavorato per il periodo 2026-2030, il budget disponibile per tutti i settori coinvolti è stato rivisto e approvato al rialzo fino a quota 22,32 miliardi di euro. Grazie al documento definitivo con le cifre aggiornate, è stato possibile capire quale sarà il "peso" di ciascuno stato e su quali aspetti ci si concentrerà maggiormente.

Per quanto riguarda l'Italia, c'è stato un incremento per quanto riguarda la cifra investita rispetto al periodo precedente passando a 3,085 miliardi di euro a 3,495 miliardi di euro (+410 milioni di euro). A livello percentuale però c'è stata una riduzione complessiva dal 18,23% al 15,76%.

Questo pone il nostro Paese dietro a Germania e Francia influendo anche sulla scelta degli astronauti che parteciperanno alle future missioni Artemis. Le due nazioni europee sono passate da 3,515 miliardi di euro (20,77%) a 5,112 miliardi di euro (23,05%) e da 3,205 miliardi di euro (18,94%) a 3,675 miliardi di euro (16,58%) rispettivamente, superando così l'Italia.

Nonostante tutto l'Italia rimane il terzo contributore di ESA e, come scritto, seppure il contributo sia cresciuto, la posizione relativa è stata ridotta leggermente. La Germania consolida la sua leadership, mentre la Francia mantiene una quota simile ma con crescita inferiore rispetto alla controparte tedesca. Queste tre nazioni da sole coprono più della metà del budget complessivo dell'agenzia.

Tra le prime dieci nazioni si collocano il Regno Unito, con un contributo di 1,725 miliardi di euro (7,78%), e la Spagna che si attesta a 1,871 miliardi di euro (8,44%). Il Belgio raggiunge gli 1,117 miliardi di euro (5,04%). Seguono la Svizzera con 781 milioni di euro (3,52%), la Polonia con 735 milioni di euro (3,32%), i Paesi Bassi con 578 milioni di euro (2,61%) e l'Austria con 339 milioni di euro (1,53%). Il Canada, pur non essendo in Europa, concorre al budget dell'agenzia con 408 milioni di euro (1,84%).