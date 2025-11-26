ESA ha proposto un aumento del budget da 16,9 miliardi di euro a 22,3 miliardi di euro per le attività spaziali

Lo Spazio è sempre più importante a livello strategico, sia per le operazioni scientifiche ma anche per l'economia e le operazioni militari. Per questo l'ESA ha proposto di aumentare il budget dai 16,9 miliardi di euro del precedente periodo fino ai 22,3 miliardi di euro per i prossimi tre anni per tutte le attività spaziali. Investire nel progresso tecnologico e scientifico ad alto valore aggiunto è fondamentale per l'Europa che è già stata superata dalla Cina negli scorsi anni e che vede nell'India un concorrente più che accreditato.

Con 3,895 miliardi di euro il settore che riceverà più fondi sarà quello della Space Transportation seguito dal programma scientifico (a 3,787 miliardi di euro) e dalla divisione per l'esplorazione umana e robotica (che invece riceverebbe 3,773 miliardi di euro). Il programma di osservazione terrestre invece potrebbe ricevere 2,852 miliardi di euro mentre la parte di connettività e comunicazione sicura potrebbe toccare gli 1,945 miliardi di euro. Le attività di base avranno 1,859 miliardi di euro.

Per ERS (European Resilience from Space) verranno spesi nei prossimi anni circa 1,35 miliardi di euro. Questo permetterà all'Europa di rispondere alle minacce globali come un'unica entità, pur collaborando con la NATO e dove anche l'ESA farà la sua parte. Il bilancio è attualmente in fase di studio e non sarà approvato fino al 2028. Una parte consistente del budget di questa sezione sarà dedicata all'osservazione terrestre (ERS-EO) che riceverà fino a 750 milioni di euro. Per quanto i satelliti potranno essere di nazioni sovrane e operare in modo indipendente, i governi potranno dare accesso alle informazioni anche ad altre nazioni. Lo scopo è quello di avere un insieme di satelliti in grado di permettere di osservare un punto sulla Terra ogni 30 minuti.

1 miliardo di euro dovrebbe essere stanziato per la parte di sviluppo tecnologico e 933 milioni di euro è dedicata alla sicurezza spaziale. Più sotto c'è la parte di navigazione (340 milioni di euro), PRODEX (240 milioni di euro) e infine ACCESS (280 milioni di euro). Quest'ultimo è pensato per far progredire il settore spaziale europeo in diversi modi migliorando la competitività a livello internazionale. Le proposte dovranno essere valutate dai vari membri e sono ancora in fase di definizione, quindi potrebbero cambiare nel corso dei colloqui dei prossimi giorni.