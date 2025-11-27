Tre astronauti europei voleranno verso la Luna con Artemis: il primo sarà tedesco, poi francese e italiano

Nei prossimi anni vedremo volare verso la Luna, grazie alle missioni Artemis, almeno Tre astronauti europei. I lanci seguiranno quello della missione Artemis III (composta probabilmente da statunitensi). Ci sarà un tedesco, un francese e un italiano.

Nelle scorse ore Josef Aschbacher (direttore generale di ESA) ha annunciato interessanti novità riguardanti gli astronauti europei delle future missioni Artemis verso la Luna. Attualmente sappiamo che la missione Artemis III (che potrebbe essere realizzata tra la fine del 2027 e la fine del 2028), la prima che prevede un allunaggio dalle missioni Apollo degli anni '60/'70, avrà probabilmente un equipaggio totalmente statunitense mentre la missione prevista per il prossimo anno comprenderà tre astronauti NASA e uno CSA (Canada).

Secondo quanto riportato il primo astronauta europeo a volare verso la Luna sarà tedesco (ancora da definire chi) mentre successivamente toccherà a un astronauta francese e a un astronauta italiano che eseguiranno alcune missioni sfruttando il Lunar Gateway, che a quanto pare non sarà più accantonato dalla NASA, nonostante alcune indicazioni in tal senso durante gli annunci circa la revisione del budget.

Nella prima metà del 2024 era stato indicato come il primo non-statunitense a poggiare il piede sulla Luna (non considerando però le missioni cinesi) sarebbe stato un astronauta giapponese. Ancora prima, nel 2023, era stato indicato come astronauti europei avrebbero partecipato alle missioni Artemis IV e Artemis V.

Come per tutti i futuri equipaggi (tranne quello che volerà il prossimo anno) non sono ancora noti i nomi. Non sappiamo quindi se la partecipazione dell'Italia vedrà Samantha Cristoforetti oppure Luca Parmitano, tra i nomi più noti dell'esplorazione spaziale italiana ed europea grazie alle loro capacità dimostrate durante le missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Le informazioni saranno condivise in seguito, anche grazie agli accordi con le altre agenzie e i partner.