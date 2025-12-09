L'equipaggio di Shenzhou-21 ha completato la sua prima attività extraveicolare ispezionando la capsula di Shenzhou-20

Nella mattinata di oggi (ora italiana) l'equipaggio cinese della missione Shenzhou-21 ha completato la sua prima attività extraveicolare a bordo di Tiangong. Una delle attività è stata quella di ispezionare la capsula di Shenzhou-20.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nelle scorse settimane, l'avvicendamento tra gli equipaggi di Shenzhou-20 e Shenzhou-21 non è andato come previsto. Infatti la capsula dell'equipaggio che era già a attraccata alla stazione spaziale cinese Tiangong ha subito un danno da impatto (forse un detrito spaziale) non permettendone il rientro in sicurezza. Per questo motivo i tre astronauti di Shenzhou-20 sono rientrati sulla Terra con la capsula di Shenzhou-21 mentre questi ultimi utilizzeranno la capsula Shenzhou-22 che è stata lanciata successivamente.

Shenzhou-21 have completed their first EVA. Astronauts ZHANG Lu and WU Fei worked together to inspect Shenzhou-20 spacecraft, install debris shields, et al https://t.co/nLsWxRilpR pic.twitter.com/TyWFH5IdjL — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) December 9, 2025

Le prime analisi hanno indicato come il finestrino della capsula avesse una piccola crepa nel primo strato più esterno dei tre impiegati nella costruzione. Ora questa navicella rientrerà sulla Terra senza equipaggio ma l'agenzia spaziale cinese ha comunque intenzione di cercare di farla arrivare al suolo senza danni ulteriori (pur non rischiando la vita dei taikonauti).

Durante la prima attività extraveicolare di Shenzhou-21, l'equipaggio ha potuto osservare da vicino al danno al finestrino della capsula di Shenzhou-20. Questo permetterà di effettuare le dovute valutazioni prima del rientro senza equipaggio di questa navicella. L'EVA (o passeggiata spaziale) si è conclusa intorno alle 11:45 di oggi ed è durata complessivamente 8 ore, secondo quanto riportato dalla CMSA.

Zhang Lu e Wu Fei sono usciti all'esterno della stazione spaziale Tiangong mentre si coordinavano con Zhang Hongzhang che è rimasto all'interno del modulo Tianhe (comandando il braccio robotico e avendo il supporto del centro controllo missione). Wu Fei è così diventato il più giovane astronauta cinese (32 anni) ad aver affrontato una EVA. Zhang Lu era invece alla seconda attività extraveicolare nella sua carriera.

Oltre a ispezionare il finestrino della capsula di Shenzhou-20, i due taikonauti hanno anche installato dei nuovi sistemi di protezione dai detriti spaziali per la stazione spaziale cinese e hanno anche effettuato la sostituzione della copertura isolante su un adattatore destinato al controllo termico della CSS.

In futuro sono previste nuove attività extraveicolari per Shenzhou-21. Secondo quanto riportato dovrebbero essere installate delle protezioni per il finestrino della capsula danneggiata che poi verrà fatta rientrare sulla Terra (sperando che possa resistere).