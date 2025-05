Il razzo spaziale ISRO PSLV-C61 ha fallito il lancio: evento raro in tre decenni di servizio, perso il satellite EOS-09

Nelle scorse ore il lancio del razzo spaziale ISRO PSLV-C61 ha visto un fallito dell'immissione in orbita del satellite SAR EOS-09 a causa di un problema al terzo stadio. Si tratta del terzo fallimento in oltre 30 anni di servizio.

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, l'India sta ritagliandosi il proprio spazio nel settore aerospaziale con un crescente numero di lanci, missioni e obiettivi sempre più ambiziosi. Nelle scorse ore è avvenuto un evento raro, ma possibile: il fallimento del lancio del razzo spaziale indiano PSLV-C61 da parte di ISRO che ha portato alla distruzione del carico utile, il satellite EOS-09.

Alle 2:29 del 18 maggio (ora italiana) il vettore Polar Satellite Launch Vehicle o PSLV, è decollato dal Satish Dhawan Space Center. Nei primi secondi del lancio tutto sembrava nominale e il centro di controllo missione sembrava fiducioso nella riuscita della missione. Passati circa 6,1 minuti, prima della separazione del quarto stadio e del carico utile, un'anomalia al terzo stadio ha portato alla distruzione del satellite EOS-09 e al fallimento della missione PSLV-C61.

Bisogna considerare che si tratta di un evento possibile, ma piuttosto raro per questo vettore. Il suo lancio inaugurale è stato nell'ormai lontano 1993 e ha condotto 63 missioni da allora con soli tre fallimenti (durante il primo lancio e nel 2017), compreso quello del quale stiamo scrivendo, e un fallimento parziale (nel 1997). Si è trattato inoltre del 27° lancio del vettore indiano nella configurazione PSLV-XL che ha un'altezza di 44,5 metri, una massa al decollo di 321 tonnellate e una configurazione con quattro stadi e sei booster laterali con propellente allo stato solido.

Il vettore PSLV veniva considerato sostanzialmente affidabile da parte di ISRO con l'ultimo problema segnalato nel 2017. Dei satelliti SAR per l'osservazione terrestre EOS, tre non hanno raggiunto l'orbita: EOS-02 (nel 2022), EOS-03 (nel 2021) e EOS-09 (nel 2025). Quest'ultimo era sostanzialmente uguale al modello EOS-04 (lanciato nel 2022) con una massa di 1,7 tonnellate al decollo.

Attualmente le informazioni sul terzo stadio impiegato nel lancio PSLV-C61 non sono definitive, ma l'ISRO sembrerebbe aver indicato una possibile rottura dell'involucro in kevlar del motore del terzo stadio con propellente allo stato solido e/o un malfunzionamento dell'ugello flessibile dello stadio. I dati indicherebbero un calo della pressione nella camera del terzo stadio prima dell'anomalia, ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana per avere dati più certi. Questa battuta d'arresto per l'agenzia spaziale indiana potrebbe essere solo un piccolo problema, per quanto la distruzione del carico utile non sia positiva.