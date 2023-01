Il drone NASA Ingenuity completa anche il 41° volo su Marte

Nelle scorse ore abbiamo scritto di come NASA Perseverance abbia depositato anche il decimo campione (ultimo per questa sessione) sul suolo marziano. Questo passo in avanti permetterà al rover nei prossimi mesi di continuare l'esplorazione del delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero. Per farlo Perseverance si avvarrà dell'aiuto "dal cielo" del Mars Reconnaissance Orbiter e dalla sua fotocamera HiRISE ma anche del piccolo drone NASA Ingenuity che sta continuando a volare su Marte.

Solo pochi giorni fa l'elicottero ha compiuto il suo 40° volo spostandosi dal campo volo Z al campo volo Beta. Un risultato che fino a pochi anni fa era difficile immaginare considerando che questo drone è il primo velivolo a sollevarsi dal suolo di un altro pianeta e che le sfide ingegneristiche e le incognite da affrontare erano molteplici. Ora, a distanza di diversi mesi, i dati raccolti sono molti e le sfide sono cambiate. Nelle scorse ore è stato anche annunciato il completamento del 41° volo.

NASA Ingenuity e il 41° volo su Marte

Secondo quanto riportato il 41° volo di NASA Ingenuity è avvenuto durante 689° sol della missione Mars 2020 (il 27 gennaio 2023). La distanza percorsa è stata paria 183 metri con una quota massima di 10 metri e una velocità massima orizzontale di 3 m/s per una durata complessiva di 109,1". Lo spostamento è avvenuto all'interno del campo volo Beta stando al flight log ufficiale.

Il JPL ha dichiarato sul suo account Twitter che "Ingenuity ha preso il volo nei cieli marziani per fornire una veduta aerea dell'area al team di NASA Perseverence. Il volo di andata e ritorno del Mars Helicopter ha coperto 183 metri in 109 secondi". Si è trattato quindi non di un volo di riposizionamento (i più frequenti) ma un volo di supervisione di una nuova area da esplorare per drone e rover.

A quest'ultimo viene data la massima priorità considerando che si tratta della parte più importante della missione (oltre che la più costosa). Durante le scorse ore sono state scaricate anche nuove immagini in bianco e nero a bassa risoluzione dalla Navcam e quelle a colori dalla fotocamera RTE (Return To Earth). Il paesaggio che viene mostrato da NASA Ingenuity è variegato e comprende zone con rocce che si alternano ad alcune zone sabbiose. Una sfida per il rover (meno per il drone che può superare gli ostacoli volando). I dati raccolti negli scorsi mesi e in quelli futuri serviranno a ottimizzare la prossima generazione di droni marziani che saranno da un lato simili a Ingenuity (nel caso della missione Mars Sample Return) e più complessi se si guarda ai modelli in via di sviluppo.