Guida autonoma, Steve Wozniak di Apple, confessa: ''Difficilmente la si vedrà nei prossimi anni''

Una recente intervista al co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, non fa che portare ancora una volta alla luce la difficoltà nel realizzare la Guida Autonoma di livello 5 ossia quello più elevato in cui praticamente il guidatore non pone mano sul volante o sui pedali nella guida. In questo caso Wozniak fatica a ideare un futuro davvero prossimo con questo tipo di guida per colpa di una difficoltà troppo elevata del traffico e delle sue incognite che, sempre secondo Steve, non possono essere "risolte" dall'attuale Intelligenza Artificiale.

Guida Autonoma: il livello 5 non s'ha da fare (ancora)

Durante una conferenza a Las Vegas, il co-fondatore di Apple, ha rivelato tutti i suoi dubbi sull'arrivo nel breve periodo della guida completamente autonoma dei veicoli come la possiamo immaginare oggi. L'intervento di Wozniak riaccende la discussione su questo argomento che negli ultimi mesi ha fatto chiacchierare molto vista la spinta delle novità per l'elettrico ma anche per quell'Intelligenza Artificiale sempre più presente nella realtà quotidiana.

"Su questa idea di livello 5 ho fatto un passo indietro. Mi sono davvero arreso. Non so nemmeno se accadrà nel corso della mia vita" queste le parole di Steve che dunque sembra arreso nel vedere nella sua vita un'auto con il massimo grado della scala Sae ossia quella che permette al veicolo di viaggiare senza alcun tipo di interazione da parte dell'uomo.

Secondo Steve, l'errore sta nel pensare ad un'auto che possa "ragionare" e di conseguenza agire alle novità (in questo caso al traffico) come effettivamente fa una persona. Questo non è del tutto pensabile e difficile dunque pretendere un'auto con livello 5 a guida autonoma a causa della troppa difficoltà nello sviluppare un'intelligenza artificiale fortemente complessa e che ancora non è stata ancora sviluppata dalle case costruttrici di auto.

Diversi invece i pareri del guru della guida autonoma, Elon Musk, il quale parlando agli investitori ha annunciato entro fine anno la possibilità di rilasciare un aggiornamento software per la guida completamente autonoma di alcuni suoi modelli anche se completamente è una parolona visto che il sistema necessiterà ancora di una supervisione del conducente, anche se questo non dovrà davvero guidare.

I tempi dunque sembrano allungarsi per avere un mondo alla Blade Runner con auto volanti e completamente autonome. I passi sono comunque stati fatti e oggi è possibile acquistare auto che consentono comunque una supervisione del traffico e possono permettersi di viaggiare mantenendo autonomamente la strada per pochi secondi. L'entusiasmo dei primi esemplari però sembra essere scemato e le case produttrici accelerano piuttosto sull'elettrico rallentando invece sulla guida autonoma.

Per il momento la maggior parte delle auto in vendita propongono un livello di guida autonoma pari a 2, gestendo la marcia in strada con regolazione della velocità e la distanza dai veicoli che la precedono. Di fatto però dopo pochi secondi di "autonomia" si ha la necessità da parte del guidatore di rimettere le mani al volante e dunque nessuna iniziativa è data all'auto e alla sua intelligenza artificiale. Almeno per ora.