Giove con l'eclissi di Io in alcune immagini spettacolari

NASA Juno è in orbita attorno a Giove da circa tre anni con passaggi ravvicinati circa ogni 50 giorni. Nonostante le priorità della missione siano altre (studiare atmosfera e strati inferiori) a bordo della sonda c'è una fotocamera che ha permesso di catturare queste immagini. Nonostante l'esistenza di tante lune nel sistema solare, le eclissi rimangono fenomeni particolari, soprattutto quando si tratta di immagini che arrivano da altri pianeti.

Tra le caratteristiche di Io troviamo una forte attività vulcanica, accentuata dalla gravità di Giove . Inoltre si tratta della luna più vicina al grande pianeta riuscendo così, alla giusta angolazione, a proiettare l'ombra sulla parte alta dell'atmosfera. Una vera e propria eclissi . Il diametro è di poco oltre 3600 km impiegando 1,77 giorni per compiere un'orbita completa intorno al pianeta.

Giove ha sempre affascinato chi guarda il cielo grazie alla possibilità di osservarlo anche con strumentazioni relativamente poco complesse. NASA Hubble ci aveva già mostrato immagini spettacolari, ma ora l' eclissi di Io (uno dei suoi satelliti) ci ha permesso di immergerci ulteriormente in paesaggi speciali.

