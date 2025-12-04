Axiom Space ha completato un importante test per le tute spaziali AxEMU destinate alle missioni Artemis

Secondo quanto riportato da Axiom Space, negli scorsi giorni è stato completato con successo il Thermal Vacuum Test (TVAC) dedicato alle tute spaziali AxEMU che saranno utilizzate durante le missioni Artemis, a partire da Artemis III.

Tra la fine del 2027 e il 2028 è atteso il lancio della missione Artemis III che riporterà due astronauti statunitensi sulla superficie della Luna dalla fine del programma Apollo all'inizio degli anni '70, battendo la Cina sul tempo. Molte sono ancora le incognite e le problematiche che dovranno essere risolte, come i test legati al lander lunare di SpaceX (una versione modificata di Starship). Un altro punto cruciale è lo sviluppo delle tute spaziali AxEMU realizzate da Axiom Space.

Con il programma Artemis, l'agenzia spaziale statunitense ha richiesto che venissero create delle tute spaziali "al passo coi tempi" che fossero più comode, pratiche, più sicure e in grado di adattarsi sia a corporature maschili che femminili. Il contratto è stato vinto da Axiom Space che sta lavorando da molti mesi per consegnarle in tempo prima del lancio di Artemis III.

Secondo quanto riportato negli scorsi giorni l'Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) è stata sottoposta a un importante test, superandolo. Axiom Space ha annunciato che (insieme a KBR) è stata completata la prova in vuoto termico, senza che all'interno della tuta ci fosse una persona. Questo test ambientale permette di qualificare l'hardware per i futuri passaggi permettendo di garantire la sicurezza dell'equipaggio che indosserà le tute spaziali durante le attività extraveicolari (EVA).

Durante il Thermal Vacuum Test (TVAC) vengono eseguiti diversi cicli di riscaldamento e raffreddamento in un ambiente nel quale è stato creato il vuoto. Questo simula l'ambiente spaziale (e lunare) così da capire come i materiali resistano a questi stress.

Russell Ralston (direttore generale di Axiom Space per le attività extraveicolare) "il successo di questo test ha prodotto dati per conoscere le prestazioni e il livello raggiunto dell'AxEMU per l'uso operativo sulla superficie lunare. È stato importante valutare le prestazioni termiche dei nuovi materiali che abbiamo incorporato nel design della tuta e vedere come la protezione avanzata della tuta consentirà agli astronauti di lavorare al polo sud lunare e nelle regioni permanentemente ombreggiate della Luna per almeno due ore".

All'interno dell'Aerospace Environment Protection Laboratory di KBR (che si trova in Texas), dove è avvenuto il test, sono passati anche gli astronauti delle missioni Apollo e quelli che sono stati a bordo dello Space Shuttle. Ora, per la prima volta, Axiom Space ha provato la sua tuta spaziale dedicata al programma Artemis.

In precedenza la società aveva utilizzato due prototipi della AxEMU all'interno del Neutral Buoyancy Laboratory (in collaborazione con la NASA), dove è presente la piscina nella quale gli astronauti di addestrano alle attività extraveicolari riuscendo a raggiungere le 700 ore complessive di test. Chiaramente i test non sono finiti e ce ne saranno via via di più complessi fino a quando non sarà raggiunta la massima sicurezza per l'equipaggio.