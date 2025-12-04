Gli aeroplani Airbus utilizzeranno i satelliti Qianfan G60 per la connettività dati, nuovo accordo in Cina

Negli scorsi giorni in Cina è stato siglato un nuovo accordo tra Airbus e Shanghai Spacesail Technologies per permettere agli aeroplani del produttore di impiegare la connettività fornita dai satelliti Qianfan G60.

Negli scorsi giorni si è scritto diffusamente della necessità di aggiornare il software degli aeroplani Airbus A320 a causa di un problema legato alla generazione di errori dovuti alle radiazioni solari (creando non pochi problemi). La società europea ha ora annunciato un'altra novità legata ai suoi modelli: in futuro alcuni esemplari saranno dotati di connettività di bordo fornita dai satelliti Qianfan G60 (chiamati anche Spacesail) della società cinese Shanghai Spacesail Technologies (conosciuta anche come Yuanxin).

Attualmente questa costellazione satellitare può contare "solamente" su poco meno di 110 satelliti in orbita ma i lanci stanno continuando così da poter raggiungere l'operatività. Secondo quanto riportato dalle agenzie stampa cinesi, l'accordo tra Airbus e Shanghai Spacesail Technologies è stato siglato a una conferenza che si è tenuta in Cina, confermando l'impegno tra le parti.

Secondo quanto riportato "le due parti lavoreranno insieme per soddisfare le esigenze delle compagnie aeree e promuovere lo sviluppo di servizi intelligenti e personalizzati basati su tecnologie di comunicazione a banda larga in orbita bassa terrestre".

Sempre stando alle dichiarazioni, l'utilizzo della connettività fornita dai satelliti cinesi Qianfan G60 (Spacesail) sarà utile sia per l'intrattenimento dei passeggeri a bordo (con connettività ad alte prestazioni e bassa latenza) ma anche per una gestione più efficiente delle flotte che utilizzeranno aeroplani Airbus. SpaceX Starlink è già ampiamente utilizzata nel Mondo per fornire una migliore connettività durante il volo mentre OneWeb e Amazon stanno seguendo la stessa strada pur avendo, per ora, costellazioni satellitari significativamente più piccole.

