Per il 2026 la Cina eseguirà una serie di importanti test per le missioni lunari con equipaggio

Nelle scorse ore SpaceX ha pubblicato un aggiornamento legato alle missioni Artemis (e al suo lander lunare). Anche la Cina ha voluto fare riferimento ai progressi delle missioni lunari con equipaggio che puntano a portare degli esseri umani sul satellite naturale entro il 2030 (probabilmente nel 2029). Come sappiamo la CNSA ha svolto diversi test negli scorsi mesi come quello legato al Launch Escape System della navicella spaziale Mengzhou, le operazioni del lander lunare Lanyue e l'accensione dei motori del razzo spaziale Lunga Marcia 10.

Secondo quanto riportato, durante la conferenza stampa per il lancio della missione Shenzhou-21 (verso la stazione spaziale cinese Tiangong), sono state fornite ulteriori informazioni sui piani futuri della Cina. Questo è quello che sappiamo. In particolare verranno coinvolti tutti gli elementi chiave come Mengzhou, Lanyue e Lunga Marcia 10.

In particolare la CMSA (agenzia cinese per il volo spaziale umano) ha dichiarato che nei prossimi mesi ci saranno i test integrati per il lander lunare di Lanyue, test termici e test di fuga alla massima pressione dinamica per la navicella spaziale Mengzhou e alcuni test VTVL (Vertical Landing, Vertical Take-off) a bassa quota per il razzo spaziale Lunga Marcia 10 nella sua configurazione riutilizzabile. Ci sarà poi la missione orbitale Mengzhou-1 che porterà la navicella spaziale senza equipaggio in orbita bassa terrestre. In futuro questo modello sarà impiegato anche per raggiungere Tiangong garantendo un'uniformità delle strutture di supporto, dell'hardware e permettendo di far volare i taikonauti più comodamente.

La prototipazione di vari elementi chiave è a buon punto e non sembrerebbero esserci ritardi. Questo comprende anche lo sviluppo delle tute spaziali per le attività extraveicolari lunare Wangyu e il rover lunare Tansuo. I carichi utili scientifici sono in fase di finalizzazione e anche le operazioni come la rete di monitoraggio e il sito di atterraggio per il rientro sono in linea con il programma.

Sempre la CMSA ha dichiarato di voler seguire la strategia di una concorrenza commerciale per quanto riguarda le missioni spaziali con equipaggio (sia in LEO che verso la Luna). Questo approccio si è dimostrato vincente per gli USA e dovrebbe portare a una maggiore competitività e concorrenza consentendo di raggiungere i risultati più velocemente e in maniera sostenibile sul lungo periodo.

Zhang Jingbo (portavoce della CMSA) ha dichiarato che "un modello commerciale competitivo è già stato adottato per lo sviluppo del rover lunare con equipaggio, dei satelliti di rilevamento della superficie lunare e sistema di trasporto merci a basso costo per la stazione spaziale cinese. I contratti per queste strutture sono stati firmati a seguito di un processo di selezione competitivo e il lavoro di sviluppo è ora in corso. La Cina è focalizzata sul suo obiettivo di far atterrare gli astronauti sulla Luna entro il 2030 e ha delineato un ricco programma di sviluppo e test per il suo ambizioso programma lunare con equipaggio". Il dirigente ha confermato che nel corso degli anni il numero di candidature è aumentato accelerando lo sviluppo tecnologico.