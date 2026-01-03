Artemis II: la NASA conferma il lancio della missione con equipaggio verso la Luna per il 6 febbraio 2026

Secondo quando dichiarato da una portavoce della NASA, la missione Artemis II, che porterà un equipaggio vicino alla Luna, ha ancora un decollo previsto per il 6 febbraio 2026. Nelle prossime settimane ci sarà il rollout di NASA SLS e Orion.

La NASA ha confermato nelle scorse ore che la missione Artemis II, diretta verso la Luna con un equipaggio composto da quattro astronauti (tre statunitensi e un canadese), sarà lanciata il 6 febbraio 2026. La data è ancora soggetta a variazioni a causa di alcune variabili come il meteo e l'esito dei test che verranno svolti nelle prossime settimane. L'agenzia statunitense sembra però sempre più vicina a riportare l'essere umano vicino alla Luna, con una missione di prova in vista di Artemis III (prevista per il 2028), quando manca poco più di un mese al decollo.

Come avevamo riportato recentemente, le strutture di supporto e manutenzione che si trovano intorno NASA SLS e alla capsula Orion all'interno del VAB del Kennedy Space Center sono state rimosse. Nelle scorse ore Bethany Stevens (portavoce dell'agenzia) ha scritto su X "mancano meno di due settimane al rollout di Artemis II. Questa pietra miliare segna l'inizio dei test finali a livello di sistema, mentre la NASA si prepara a inviare astronauti attorno alla Luna per la prima volta in più di 50 anni, con una finestra di lancio che si aprirà già il 6 febbraio".

Artemis II: la NASA conferma il lancio per il 6 febbraio

Stevens ha poi aggiunto che le squadre stanno lavorando alle strutture di terra del Launch Complex 39B del Kennedy Space Center, dove verranno eseguiti gli ultimi test con il razzo spaziale Space Launch System e la navicella Orion Integrity completamente assemblati. Tra le prove più importanti ci sarà il Wet Dress Rehearsal (WDR).

WDR simula l'effettiva sequenza di lancio, preparando i vari sistemi e sottosistemi e caricando il propellente criogenico (idrogeno e ossigeno liquidi) arrivando a pochi secondi dall'accensione dei motori. Una volta completato il test e ricontrollati i dati si potrebbe procedere al lancio vero e proprio. La finestra di lancio si aprirà, come scritto sopra, il 6 febbraio mentre si chiuderà alla fine di aprile. La portavoce ha poi aggiunto che "in ogni fase del processo, la sicurezza dell'equipaggio di Artemis II rimane la massima priorità della NASA mentre ci prepariamo al ritorno dell'America sulla Luna. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni nei prossimi giorni e settimane!".

Come abbiamo scritto in passato, questa missione non prevede né l'allunaggio né di orbitare intorno alla Luna. La navicella Orion, per questioni di sicurezza, utilizzerà una traiettoria di ritorno libero non completando così un'orbita intorno al satellite naturale. Questo consentirà all'equipaggio di rientrare sulla Terra anche se il motore della capsula non dovesse funzionare adeguatamente.

La missione avrà una durata complessiva di 10 giorni e raggiungerà una distanza mai raggiunta da nessuna missione Apollo. Gli astronauti Reid Wiseman (NASA), il pilota Victor Glover (NASA), la pilota Christina Koch (NASA) e lo specialista di missione Jeremy Hansen (CSA) avranno una vista interessante della faccia nascosta della Luna ed eseguiranno una serie di test per le future missioni con equipaggio.

Si tratta di un momento importante sia a livello scientifico/tecnologico che a livello politico considerando la sfida con la Cina, che potrebbe allunare entro il 2029 e non oltre il 2030. Il successo di Artemis II permetterà di proseguire con le future missioni del programma internazionale che porterà anche un astronauta italiano sulla Luna nei prossimi anni, come dichiarato dall'ESA. Il fine ultimo è avere una permanenza continuativa sul satellite naturale per poi guardare ancora oltre, verso Marte.